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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

شهرداری ارومیه به فینال لیگ برتر والیبال نوجوانان راه یافت

شهرداری ارومیه به فینال لیگ برتر والیبال نوجوانان راه یافت

ارومیه- تیم شهرداری ارومیه با برتری برابر سایپای تهران به دیدار پایانی لیگ برتر والیبال نوجوانان کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال نوجوانان باشگاه های کشور در شهر گنبد کاووس استان گلستان برگزار شد که در دیدار نخست تیم شهرداری ارومیه برابر سایپای تهران ۳ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی دیدار پایانی شد.

در این دیدار، تیم شهرداری ارومیه ست های دوم،سوم و پنجم را با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۱  پیروز شد و ست های اول و چهارم را با امتیاز های مشابه ۲۵ بر ۲۲ به حریف واگذار کرد.

در بازی دوم نیز تیم شهرداری گنبدکاووس میزبان این دوره از مسابقات در مقابل پیکان تهران قرار گرفت که در این بازی تیم پیکان پس از پنج گیم تلاش با نتیجه ۳ به ۲ برنده و حریف شهرداری ارومیه در دیدار پایانی شد.

در دیدار نهایی این مسابقات تیم والیبال نوجوانان شهرداری ارومیه امروز به مصاف تیم پیکان تهران می رود.

کد مطلب 4549915

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