۲ محور ارتباطی در استان ایلام همچنان مسدود است

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر ایلام- صالح آباد- مهران از سمت تونل راه کربلا با توجه به این که این مسیر یکی از پرترددترین مسیرهای استان در روزهای تعطیل است، به دلیل عملیات عمرانی مسدود شده بود که امروز عصر بازگشایی می شود.

وی افزود: رانندگان می توانند از مسیر جایگزین جاده قدیم صالح آباد- ماربره- و دوراهی قدیم و جدید عبور کنند.

همتی زاده عنوان کرد: در ایام تعطیلات آخر هفته این مسیر یکی از پرترددترین محورها است بر این اساس از رانندگان تقاضا می شود از تردد غیر ضروری خودداری کنند و هم استانی ها حتی الامکان می توانند از مناطق دیگری جهت استراحت و تفریح اکتفا کنند.

وی افزود: دو مسیر ارتباطی یعنی چشمه شیرین بین دره شهر وبدره و محور فرعی سومار همچنان در استان ایلام مسدود هستند.