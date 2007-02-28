بازگشت کاسترو به عرصه قدرت در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، "فرناندو رمیرز دواستنوز" رئیس کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست کوبا در بازدید از پکن اعلام کرد که وضعیت سلامتی کاسترو رهبر کوبا رضایت بخش است و وی در آینده ای نزدیک فعالیت خود را از سرخواهد گرفت.

دواستنوز دردیدار با "لیو یاندونگ" عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین این مطلب را بیان کرد.

وی در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد که مردم و حزب کمونیست کوبا در دوران بیماری کاسترو با مشکلات بسیاری مواجه شد، بویژه خصومت ها و سیاست های دولت آمریکا که سعی درسرنگونی دولت کوبا دارد، مزید برعلت شده بود.

این مقام کوبایی همچنین تاکید کرد که با وجود تمامی این تهدیدها، ثبات درکوبا بطور کامل حفظ شده است.

چندی پیش رهبرکوبا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود که حال وی خوب است و معالجات پزشکی همچنان ادامه دارد.



فیدل کاسترو 80 ساله که روز 27 ژوئیه سال 2006 میلادی تحت عمل جراحی روده قرار گرفت، همزمان با پنجاهمین سال انقلاب کوبا خبر از بهبودی نسبی حال خود داده بود.