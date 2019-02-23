به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آشتیانی‌پور مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در حاشیه تصویربرداری سریال «ن.خ» ساخته سعید آقاخانی در سخنانی به سریال‌های سال آینده این شبکه اشاره کرد و گفت: سال ۹۸ سال پرباری خواهیم داشت و چتد سریال باکیفیت را تولید کرده‌ایم.

وی با اشاره به این سریال‌ها عنوان کرد: سریال «۸۷ متر» به کارگردانی کیانوش عیاری در ۴۵ قسمت ساخته می‌شود که این روزها مراحل تصویربرداری خود را می‌گذراند و احتمالاً برای بعد از ماه رمضان آماده شود.

آشتیانی‌پور اضافه کرد: سریال «بوی باران» با نام دیگر «عروس تاریکی» به کارگردانی محمود معظمی که بازیگرانی همچون رضا کیانیان دارد در ۶۵ قسمت برای سال ۹۸ آماده می‌شود.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما درباره دیگر سریال‌های شبکه یک سیما اعلام کرد: فصل دوم سریال «محکومین» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی در حال تولید است که حدود ۸۰ درصد از کار انجام شده است. همچنین سریال کمدی «دنگ و فنگ روزگار» به کارگردانی جواد مزدآبادی نیز در حال تولید است که آن هم بیش از ۸۰ درصد آماده شده است.

آشتیانی‌پور با اشاره به سریال جدید شبکه که به زودی کلید می‌خورد، گفت: سریال «پس از آزادی» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر نیز به‌زودی کلید می‌خورد.

وی در پایان درباره یکی از گزینه های احتمالی رمضان ۹۸ عنوان کرد: سریال «از یادها رفته» به کارگردانی بهرام بهرامیان یکی از گزینه های اصلی ماه مبارک رمضان است.