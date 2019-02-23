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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

برخی مرغداریها برخلاف مصوبات مرغ را در دیگر استانها عرضه می کنند

برخی مرغداریها برخلاف مصوبات مرغ را در دیگر استانها عرضه می کنند

یاسوج- معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی مرغداریها از نهاده و داروی دولتی استفاده می کنند، اما مرغ تولیدی را در دیگر استانها عرضه می کنند و این ضایع کردن حق مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهر گانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واحدهای مرغداری که تسهیلات شش درصدی و خدمات دولتی گرفته اند نباید برای سود حق مردم استان را ضایع کنند.

وی بیان داشت: واحدهای مرغداری که اقدام به عرضه مرغ در دیگر استانها می کنند باید توسط شرکت پشتیبانی دام و طیور استان به حوزه اقتصادی استانداری معرفی شوند.

گوهرگانی با بیان اینکه به هیچ وجه خدمات دولتی در اختیار این واحدها قرار نمی گیرد، گفت: برخی تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی سو استفاده کرده و حق مردم را ضایع می کنند و این ظلم آشکار به مردم است.

وی افزود: قیمت گوشت قرمز نیز کیلویی  ۵۴ هزار تومان مصوب شده است و چنانچه در قصابیها بیش از این قیمت گوشت را به مردم عرضه کنند، به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

کد مطلب 4550025

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