برخی مرغداریها برخلاف مصوبات مرغ را در دیگر استانها عرضه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهر گانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واحدهای مرغداری که تسهیلات شش درصدی و خدمات دولتی گرفته اند نباید برای سود حق مردم استان را ضایع کنند.

وی بیان داشت: واحدهای مرغداری که اقدام به عرضه مرغ در دیگر استانها می کنند باید توسط شرکت پشتیبانی دام و طیور استان به حوزه اقتصادی استانداری معرفی شوند.

گوهرگانی با بیان اینکه به هیچ وجه خدمات دولتی در اختیار این واحدها قرار نمی گیرد، گفت: برخی تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی سو استفاده کرده و حق مردم را ضایع می کنند و این ظلم آشکار به مردم است.

وی افزود: قیمت گوشت قرمز نیز کیلویی ۵۴ هزار تومان مصوب شده است و چنانچه در قصابیها بیش از این قیمت گوشت را به مردم عرضه کنند، به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.