معتمدآریا برگزیده تئاتر فجر شد/ تجلیل از رضا بابک و رویا تیموریان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر عصر امروز شنبه ۴ اسفند ماه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، نادر برهانی مرند دبیر جشنواره، سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی و تعدادی از هنرمندان تئاتر کشور در تالار وحدت برگزار شد.

این مراسم با اجرای امیرحسین مدرس همراه بود.

برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره از این قرار هستند.

بخش پوستر:

رتبه سوم: محمد افشار برای طراحی پوستر «ال کلاسیکو»

رتبه دوم: مهدی رایگانی برای طراحی پوستر «طعم سگ»

رتبه اول: مرتضی فرحناک برای طراحی پوستر «گامی در بهشت، گامی در دوزخ»

تقدیر از: امید افرند برای پوستر «مویرگ» و سعید رضوانی برای پوستر «چشم بر هم زدن»

بخش عکس:

رتبه سوم: شیوا خدابخش برای عکاسی از نمایش «ماراساد»

رتبه دوم: کیارش مسیبی برای عکاسی از نمایش «تئاتر»

رتبه اول: لیلی صدیق برای عکاسی از نمایش «مالی سویینی»

سید امیر ریاضی برای عکاسی «تبار» و فرهاد جاویدی برای «شوایک»

بخش مسابقه نمایشنامه نویسی:

رتبه سوم: به صورت مشترک به سارا الهیان برای نمایشنامه «پریزاد» و زهره شفیعی برای نمایشنامه «میرزیاس»

رتبه دوم: مسعود محمدی قنبرلو برای نمایشنامه «چند روایت از چند زندگی مرتبط»

رتبه اول: لیلی عاج برای نمایشنامه «سالی که دو بار پاییز شد»

برگزیدگان بخش به علاوه فجر

تماشاخانه «مکتب تهران»، تماشاخانه «دا» و عمارت «نوفل لوشاتو»

در ادامه این مراسم بعد از پخش کلیپی از خانواده سرهنگ پاسدار شهید امید فرخی زنگنه که از شهدای حادثه تروریستی اهواز بوده است، با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر و سید مهدی بهداروند تجلیل شد.

جایزه بخش دفاع مقدس

قدردانی از نمایش های «خنکای ختم خاطره» حمیدرضا آذرنگ و «عند از مطالبه» سامان خلیلیان

جایزه شرکت مترو به عنوان یکی از حامیان جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر

قدردانی از «خنکای ختم خاطره» حمیدرضا آذرنگ و «از خط زرد فاصله بگیرید» رضا رشادت

تجلیل از ۴ هنرمند تئاتر

در این بخش از مراسم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از رضا بابک، هوشنگ توکلی، رویا تیموریان و محمد امیر یاراحمدی تجلیل شد.

بخش مسابقه‌ «تئاتر بین‌الملل»

طراحی آرایه صوتی

توماس نورویو برای طراحی صدای نمایش «فقط استخوان‌ها» از فنلاند

مارتن دبرکزنی برای طراحی صدای نمایش «سوآرم» از مجارستان

برگزیده: فرشاد فزونی برای طراحی صدای نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

طراحی نور

صبا کسمائی برای طراحی نور نمایش‌های «نامبرده» و «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

هلمت دن میرس و اوگو دهاس برای طراحی نور نمایش «جادویت می‌کنم» از بلژیک

برگزیده: ازگیل گارسیا رومئو برای طراحی نور نمایش «یک تئاتر کوچک از انتهای دنیا» از فرانسه

سیدمحمدهادی هاشم‌زاده برای طراحی نور نمایش «یک هفته راه رفتن در بهشت» از ایران

طراحی حرکت

مصطفی شبخوان برای طراحی حرکت نمایش «نامبرده» از ایران

برگزیده: احسان همت برای طراحی حرکت نمایش «جادویت می‌کنم» از بلژیک

فرنس فهر برای طراحی حرکت نمایش «پسرها پسرند» از رومانی

شهاب آگاهی برای طراحی حرکت نمایش «پرومته/ طاعون» از ایران

امیر امیری برای طراحی حرکت نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

طراحی گریم

فرزانه رادفر برای طراحی گریم نمایش «یک هفته راه رفتن در بهشت» از ایران

مسعود حق‌پناه برای طراحی گریم نمایش «نمایش» از ایران

برگزیده: لعیا خرامان برای طراحی گریم نمایش «ابلوموف» از ایران

ثمین سالک برای طراحی گریم نمایش «پرومته/ طاعون» از ایران

موسیقی

فرنس فهر برای موسیقی نمایش «پسرها پسرند» از رومانی

امیر صدیقیان برای موسیقی نمایش «ابلوموف» از ایران

محمدجواد طالبی برای موسیقی نمایش «خنکای ختم خاطره» از ایران

برگزیده: نوید گوهری برای موسیقی نمایش «پرومته/ طاعون» از ایران

علی کلانتری برای موسیقی نمایش «او» از ایران

طراحی لباس

الهام شعبانی برای طراحی لباس نمایش‌های «او» و «خنکای ختم خاطره» از ایران

برگزیده: آن موسیتزه برای طراحی لباس نمایش «زندگی احمقانه» از گرجستان

مقدی شامیریان برای طراحی لباس نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

شیما میرحمیدی برای طراحی لباس نمایش «نامبرده» از ایران

طراحی صحنه

شیما میرحمیدی برای طراحی صحنه نمایش‌های «پرومته/ طاعون» و «نامبرده» از ایران

برگزیده: فرهاد فزونی برای طراحی صحنه نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

آرش دادگر برای طراحی صحنه نمایش «او» از ایران

امید اکبری برای طراحی صحنه نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

بازیگری مرد

فرزین محدث برای بازی در نمایش «استیو جابز» از ایران

بانی پال شومون برای بازی در نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

برگزیده: اصغر پیران برای بازی در نمایش «نامبرده» از ایران

پیام دهکردی برای بازی در نمایش «ابلوموف» از ایران

مصطفی شبخوان برای بازی در نمایش «جادویت می‌کنم» از بلژیک

بازیگری زن

مارال فرجاد برای بازی در نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

پریا وزیری برای بازی در نمایش «خنکای ختم خاطره» از ایران

برگزیده: فاطمه معتمدآریا برای بازی در نمایش «خنکای ختم خاطره» از ایران

نیلوفر ندایی برای بازی در نمایش «پرومته/ طاعون» از ایران

نازنین نادرپور برای بازی در نمایش «او» از ایران

نمایشنامه‌نویسی

پیام لاریان برای نگارش نمایشنامه «استرالیا» از ایران

کیوان سررشته برای نگارش نمایشنامه «نامبرده» از ایران

حمیدرضا آذرنگ برای نگارش نمایشنامه «خنکای ختم خاطره» از ایران

برگزیده: علی شمس برای نگارش نمایشنامه «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

فرهاد فزونی برای نگارش نمایشنامه «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

کارگردانی

علی شمس برای کارگردانی نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند» از ایران

آرش دادگر برای کارگردانی نمایش «او » از ایران

شهاب آگاهی برای کارگردانی نمایش «پرومته/ طاعون» از ایران

برگزیده: علی‌اصغر دشتی برای کارگردانی نمایش «نامبرده» از ایران

فرهاد فزونی برای کارگردانی نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» از ایران

بهترین نمایش

برگزیده: نرگس هاشم پور برای نمایش «بچه گرگ ها»

جایزه بزرگ: علی اصغر دشتی برای نمایش «نامبرده»

بخش مسابقه تئاتر «ایران یک»

طراحی آرایه صوتی

امید دولت‌خواه برای طراحی صدای نمایش «ویتسک»

حسین اکبرپور برای طراحی صدای نمایش «ما داریم از این خونه می‌ریم»

سینا موسوی برای طراحی صدای نمایش «تصعید»

طراحی نور

ایمان اسماعیلی برای طراحی نور نمایش «عروسی خون»

رتبه برتر: علیرضا میرانجم برای طراحی نور نمایش «لانچر ۵»

رضا خضرائی‌شاد برای طراحی نور نمایش «نقاشی اشر»

برگزیده: علی کوزه‌گر برای طراحی نور نمایش «فیل در تاریکی»

طراحی گریم

هادی فکری برای طراحی گریم نمایش «آقامحمدخان»

رتبه برتر: حمید مرادی برای طراحی گریم نمایش «قضیه»

ندا قاسمیان برای طراحی گریم نمایش «مده‌آ»

هیات داوران در این بخش برگزیده ای نداشت.

موسیقی

رتبه برتر: میثم عبدی برای موسیقی نمایش «عروسی خون»

کیان حسین برای موسیقی نمایش «آقا محمد خان»

امیر دوستی برای موسیقی نمایش «مرگ و دوشیزه»

برگزیده: عرفان خاتونی‌‎مقدم برای موسیقی نمایش «رومئو و ژولیت»

طراحی لباس

ونوشه واحدی برای طراحی لباس نمایش «مده‌آ»

نسرین خرمی برای طراحی لباس نمایش «فیل در تاریکی»

برگزیده: بیتا نصر برای طراحی لباس نمایش «هار»

برتر: زینب عبدی برای طراحی لباس نمایش «عروسی خون»

طراحی صحنه

امیر بهاور برای طراحی صحنه نمایش «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»

علی کرسی‌زر برای طراحی صحنه نمایش «فرآیند»

رتبه برتر: مسعود صفری برای طراحی صحنه نمایش «رومئو و ژولیت»

برگزیده: سجاد امیرمجاهد برای طراحی صحنه نمایش «قضیه»

سینا احمدی برای طراحی صحنه نمایش «ویتسک»

بازیگری مرد

حسین طاهری برای بازی در نمایش «سردسیر»

رتبه برتر: امیر نوروزی برای بازی در نمایش «لانچر ۵»

برگزیده: ابراهیم عزیزی برای بازی در نمایش «فیل در تاریکی»

کاظم موسوی برای بازی در نمایش «ویتسک»

امیر جنانی برای بازی در نمایش «فیل در تاریکی»

بازیگری زن

برگزیده: آرزو عبدالهی برای بازی در نمایش «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»

رتبه برتر: مونا بارانی برای بازی در نمایش «رومئو و ژولیت»

مونا احمدی برای بازی در نمایش «سرزمین‌های شمالی»

منیره آلاداغی برای بازی در نمایش «سردسیر»

آوا شریفی برای بازی در نمایش‌های «فیل در تاریکی» و «نقاشی اشر»

نمایشنامه‌نویسی

رتبه برتر: مونا احمدی برای نگارش نمایشنامه «سرزمین‌های شمالی»

محمدحسین معارف برای نگارش نمایشنامه «نقاشی اشر»

برگزیده: علی کرسی‌زر و امیر ابراهیم‌زاده برای نگارش نمایشنامه «فرآیند»

پویا سعیدی و مسعود صرامی برای نگارش نمایشنامه «لانچر ۵»

میلاد کاشانی برای نگارش نمایشنامه «رومئو و ژولیت»

کارگردانی

رتبه برتر: سعدی محمدی عبد برای کارگردانی نمایش «مقدس»

مسعود صفری برای گارگردانی نمایش «رومئو و ژولیت»

فضل‌اله عمرانی برای گارگردانی نمایش «عروسی خون»

برگزیده: مهرداد مصطفوی برای گارگردانی نمایش «فیل در تاریکی»

علی کرسی‌زر برای گارگردانی نمایش «فرآیند»

نمایش برگزیده:

رتبه برتر: «فیل در تاریکی»

برگزیده: «فرآیند»

بخش مسابقه تئاتر «ایران دو»

طراحی آرایه صوتی

برگزیده نهایی: علی سینا رضانیا برای نمایش «بازگشت» از خرم آباد

حسام الدین انوشیروانی برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

طراحی نور

رضا خضرائی برای نمایش «شفیره» از تهران

برگزیده: محمود کریمی برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

طراحی حرکت

برگزیده: تینا لطفی برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

رتبه برتر: مهدی شاه پیری برای نمایش «شفیره» از تهران

طراحی گریم

رتبه برتر: رویا حشمتی برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

زهره قنبری برای نمایش «بازگشت» از خرم آباد

شیما مومنی برای نمایش «سر میز شام» از اصفهان

فاطمه خندان و مژده زادمهر برای نمایش «گزارش مرگبار...» از بوشهر

هیات داوران در این بخش برگزیده ای نداشت.

موسیقی

سعید مهاجر برای نمایش «یک خانواده محترم» از شمیرانات

برگزیده: میلاد قنبری برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

علی سینا رضانیا برای نمایش «بازگشت» از خرم آباد

رتبه برتر: بابک نصیر خواه برای نمایش «شفیره» از تهران

حسین احمدجو و محمد محمدی برای نمایش «دام» از اصفهان

طراحی لباس

زهرا کاظمی برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

برتر: سارا حسین پور برای نمایش «تاکسیدرمی» از اهواز

برگزیده: مهرنوش بلمه برای نمایش «شفیره» از تهران

شفق کاظمی برای نمایش «افرا» از اصفهان

فائزه کاظمی برای نمایش «سر میز شام» از اصفهان

طراحی صحنه

مجتبی رستمی برای نمایش «تاکسیدرمی» از اهواز

جایزه برتر: روحان امامی برای نمایش «بازگشت» از خرم آباد

مهدی شاه پیری، هانی سقائیان و کتایون رزم جو برای نمایش «شفیره» از تهران

برگزیده: سعید حسنلو برای نمایش «پروانه الجزایری» از کرمانشاه

سید محمد رضا مرتضوی برای نمایش «یک خانواده محترم» از شمیرانات

بازیگری مرد

رضا بهبودی برای نمایش «خرده نان» از تهران

سید علی موسویان برای نمایش «عند از مطالبه» از تهران

ناصر آل خمیس برای نمایش «تاکسیدرمی» از اهواز

رتبه برتر: علی غابشی برای نمایش «بازگشت» از خرم آباد

برگزیده: هومن حاج عبدالهی برای نمایش «تناسخ سه تا سی و پنج تومن» از تهران

سعید زندی برای نمایش «پروانه الجزایری» از کرمانشاه

بازیگری زن

مائده وحید برای نمایش «افرا» از اصفهان

آناهیتا اقبال نژاد برای نمایش «خرده نان» از تهران

برگزیده: عاطفه پور بهرام برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

برتر: ستایش رجایی نیا برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

شهره موسوی برای نمایش «استرالیا» از اصفهان

صفورا خوش طینت برای نمایش «یک خانواده محترم» از شمیرانات

نمایشنامه نویسی

رضا صابری برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

رتبه برتر: مرتضی شاه کرم برای نمایش «سانتی متر» و «عند از مطالبه» از تهران

برگزیده: پیام لاریان برای نمایش «پروانه الجزایری» از کرمانشاه

رسول حق جو برای نمایش «تاکسیدرمی» از اهواز

مسعود هاشمی نژاد برای نمایش «یک خانواده محترم» از شمیرانات

کارگردانی

احسان جانمی برای نمایش «افرا» از اصفهان

برگزیده: رضا صابری برای نمایش «دریاچه قو» از مشهد

مهدی شاه پیری برای نمایش «شفیره» از تهران

مرتضی شاه کرم برای نمایش «سانتی متر» از تهران

پیمان کریمی برای نمایش «استرالیا» از اصفهان

رتبه برتر: محمدرضا درند و سعید زندی برای نمایش «پروانه الجزایری» از کرمانشاه

بخش مسابقه «تئاتر خیابانی»

موسیقی

گروه موسیقی نمایش «درها به روی چه کسی باز می شوند»

گروه موسیقی نمایش «آغوش بی مهر زمین»

برگزیده: گروه موسیقی نمایش «لازمان لامکان»

طراحی فضا و ابزار نمایشی

محمد حاجیان برای نمایش «خرس های پاندا به روایت ساکسیفونیستی که متولد دهه شصت بود»

محمدرضا پورعلی و میلاد حسین زاده برای نمایش «درها به روی چه کسی باز می شوند»

برگزیده: مهدی حبیبی و روح الله سنایی برای نمایش « نامیرا»

محمود فرضی نژاد برای نمایش «آغوش بی مهر زمین»

بازیگری مرد

میثم سرآبادانی بازیگر نمایش «هشتک لاکچری»

امیر حسین انصافی بازیگر نمایش «مشترک مورد نظر»

برگزیده: ابراهیم حاج حیدری بازیگر نمایش «خرس های پاندا به روایت ساکسیفونیستی که متولد دهه شصت بود»

هاوری رضایی بازیگر نمایش «تیک تاک»

رتبه برتر: مصطفی کولیوندی بازیگر نمایش «کالبدشکافی یک اتفاق»

مسعود کردی بازیگر نمایش «این کجا و آن کجا»

بازیگری زن

نرگس خاک کار برای بازی در نمایش «کالبدشکافی یک اتفاق»

رتبه برتر: نازیلا امینی برای بازی در نمایش «تیک تاک»

برگزیده: دلارام ترکی برای بازی در نمایش «اهم»

مهسا افتحی برای بازی در نمایش «هشتک لاکچری»

طرح و ایده پردازی

مسعود براهیمی برای نمایش «اهم»

برگزیده: رضا بهرامی برای نمایش «لازمان لامکان»

امیرحسین شفیعی برای نمایش «نامیرا»

غنچه شکوهیان برای نمایش «بیگانگی»

رتبه برتر: پژمان شاهوردی برای نمایش «این کجا آن کجا»

محمد رضا جعفری لفوت برای نمایش «درها به روی چه کسی باز می شوند»

کارگردانی

مسعود براهیمی کارگردان نمایش «اهم»

برگزیده: پژمان شاهوردی کارگردان نمایش «این کجا آن کجا»

افشین خدری کارگردان نمایش «دایره، مربع، مستطیل»

رتبه برتر: امیرحسین شفیعی کارگردان نمایش «نامیرا»

میلاد حسین زاده کارگردان نمایش «درها به روی چه کسی باز می شوند

مسابقه «نمایش های رادیویی»

بازیگری مرد

بهرام سروری نژاد برای نمایش «ساعت گرگ» از تهران

برگزیده: میر طاهر مظلومی برای نمایش «باد که می نویسد» از تهران

رتبه برتر: حسن جویره برای نمایش «شبانه» از اصفهان

بازیگری زن

سولماز ملکی برای نمایش «گونش» از اردبیل

رتبه برتر: آزاده حیدرزاده برای نمایش «مزار» از بجنورد

نازنین مهیمنی برای نمایش «حفره ای در زمین» از تهران

هیات داوران در این بخش برگزیده ای نداشت.

نمایشنامه نویسی

پیمان قریب پناه برای نگارش نمایشنامه «ساعت گرگ» از تهران

رتبه برتر: سولماز ملکی برای نگارش نمایشنامه «گونش» از اردبیل

آرش عباسی برای نگارش نمایشنامه «باد که می نویسد» از تهران

هیات داوران در این بخش برگزیده ای نداشت.

کارگردانی

داریوش شهبازی برای کارگردانی نمایش «باد که می نویسد» از تهران

برگزیده: پیمان قریب پناه برای کارگردانی نمایش «ساعت گرگ» از تهران

مهدی آذری برای کارگردانی نمایش «شنود» از رشت

تهیه کنندگی

برگزیده: فرشاد آذرنیا برای تهیه کنندگی نمایش «باد که می نویسد» از تهران

مهدی آذری برای تهیه کنندگی نمایش «شنود» از رشت

سولماز ملکی برای تهیه کنندگی نمایش «گونش» از اردبیل

انسیه سمیع پور برای تهیه کنندگی نمایش «ساعت گرگ» از تهران

سیده لیلا اسراری برای تهیه کنندگی «عزت تا ثریا» از شیراز

مسابقه «دیگرگونه های اجرایی»

نمایش «آدم‌هایی که نمی‌بینیم» به کارگردانی سما موسوی مفخر

نمایش «اپرای شماره ۰۱# تهران» به کارگردانی مرتضی زارعی

نمایش «ارس» به کارگردانی حسین توازنی‌زاده

برگزیده: نمایش «گرم کردن» به کارگردانی احسان شایان فرد

نمایش «مواجهه با ورنوس فادرانی» به کارگردانی رضا سعیدی

برگزیده طراحی آرایه های صدا:

مرتضی زارعی برای نمایش «اپرای شماره #۰۱»

طراحی صحنه:

رضا سعیدی

نمایشنامه نویسی:

حسین توازنی زاده برای «ارس»

بازیگری زن:

سما موسوی برای نمایش «آدم هایی که نمی بینند»

پخش تصاویری از هنرمندان درگذشته تئاتر در سال جاری از جمله بخش های مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود.