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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

سندرز: ده‌ها میلیون کارگر آمریکائی دستمزد بخور و نمیر دارند

سندرز: ده‌ها میلیون کارگر آمریکائی دستمزد بخور و نمیر دارند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا تأکید کرد: ده‌ها میلیون کارگر آمریکائی دستمزد بخور و نمیر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برنی سندرز» سناتور ایالت «ورمونت» که اخیرا نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در این کشور در رقابت با «دونالد ترامپ» شده است، در پیامی تویئتری اعلام کرد: ۸۰ میلیارد دلار در سال برای زندانی کردن ۲.۲ میلیون نفری هزینه می‌ کنیم که بخش عمده ای از آنها به نحو نامتناسبی، سیاه‌ پوستان، لاتین‌ تبارها و آمریکایی‌ های بومی هستند.

سناتور ایالت «ورمونت» در ادامه نوشت: ما به اصلاح واقعی و جامع در قوانین کیفری خود نیاز داریم. باید به جای سرمایه گذاری بر ساخت زندان‌ های بیشتر، بر ایجاد شغل و تحصیل سرمایه‌ گذاری کنیم.

وی در این خصوص افزود: ما ثروتمندترین کشور تاریخ جهان هستیم؛ نباید ۳۰ میلیون آمریکاییِ بدون هیچ دسترسی به بیمه درمانی داشته باشیم. ما نباید اقتصادی داشته باشیم که در آن حقوق ده‌ ها میلیون کارگر در حد دستمزدهای بخور و نمیر باشد.

کد مطلب 4550231

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