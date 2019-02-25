خستگی بلای جان ذوب آهن شد/ ۲ سفر، ۳ پرواز و ۲ بازی اضافه در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.

فارغ از عملکرد خوب استقلال و درخشش بازیکن جدید این تیم، نباید نقش خستگی اصفهانی‌ها را در رقم خوردن این شکست هم نادیده گرفت.

ذوب آهن در حالی پا به این میدان گذاشته بود که خستگی ناشی از ۳ پرواز و ۲ بازی آسیایی از تن آنها بیرون نرفته بود.

ذوبی‌ها که در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند، پیش از دیدار با استقلال یک بازی ۱۲۰ دقیقه با الکویت در اصفهان و یک دیدار سنگین با الغرافه را در قطر پشت سر گذاشته بودند.

سبزپوشان اصفهان برای دیدار با الغرافه به قطر سفر کردند و در فاصله‌ای اندک بعد از آن بازی برای دیدار با آبی پوشان از اصفهان به تهران سفر کردند.

پرواز رفت از اصفهان به دوحه و پرواز برگشت از دوحه به اصفهان بعلاوه پرواز از اصفهان به تهران و دو دیدار آسیایی ذوب آهن مقابل الکویت و الغرافه، عامل اصلی خستگی آنها برای برگزاری دیدار معوقه با آبی پوشان بود.

دیدار دو تیم استقلال و ذوب آهن از هفته هفدهم لیگ برتر شب گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد که آبی پوشان موفق شدند با گلهای اسماعیلی، پاتوسی و دانشگر با نتیجه ۳ بر صفر میهمانشان را شکست داده و به رده چهارم جدول صعود کنند.