رشته فرعی برای دانشجویان دانشگاه تهران طراحی شد

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به گروه های آموزشی دانشگاه تهران اجازه داده شده که مجموعه ای از دروس را تهیه کنند تا دانشجویان این مجموعه را به عنوان رشته فرعی انتخاب کنند.

وی افزود: این دروس به صورت اختیاری است و دانشجویان دوره کارشناسی می توانند از گروه آموزشی و یا از گروه های آموزشی دیگر این دروس را اخذ کنند.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: براین اساس دانشجویان این دانشگاه یک رشته اصلی و یک رشته فرعی خواهند داشت.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: دانشجویان با گذراندن رشته فرعی که اختیاری است گواهی نامه دریافت خواهند کرد. که هدف از ایجاد این رشته ها توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان است تا از این طریق سریعتر وارد بازار کار شوند.