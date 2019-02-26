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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

بشار الجعفری:

هدف ائتلاف نامشروع، طولانی کردن جنگ سوریه است

هدف ائتلاف نامشروع، طولانی کردن جنگ سوریه است

نماینده سوریه در سازمان ملل در سخنانی در جلسه شورای امنیت هدف ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا را طولانی کردن جنگ در سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: حمایت از سوری ها جز با دوری جستن از سیاسی کاری و متوقف کردن تروریسمی که عامل رنجهای آنهاست، میسر نمی شود.

وی افزود: برخی کشورهای عضو شورای امنیت مدعی حمایت از اوضاع انسانی در سوریه هستند در حالی که حامی تروریسم هستند و به شکل نامشروع نیروهایشان در سوریه است و به شکل متوالی دست به حملات می زنند.

الجعفری تاکید کرد: هدف ائتلاف نامشروع مبارزه با تروریسم نیست بلکه هدف قرار دادن منابع سوری ها و طولانی کردن مدت جنگ تحمیلی علیه آن است. برخی اعضای دائم در شورای امنیت تروریسم سیاسی علیه سوریه را با تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهری و یکجانبه کامل می کنند.

نماینده سوریه در سازمان ملل بیان کرد: چگونه است که حامیان انسان سوری در شورای امنیت مشورت و هماهنگی با دولت سوریه را نادیده می گیرند. برخی کشورها مانع از بازگشت سوری ها به خانه و کاشانه شان می شوند.

وی افزود: دولت سوریه دو گذرگاه انسانی برای خروج امن غیرنظامیان در بند در اردوگاه الرکبان که نیروهای آمریکایی آنرا اشغال کرده ، گشوده است.

الجعفری تاکید کرد: شورای امنیت باید مانع از به کارگیری کمک های انسان دوستانه به عنوان ابزاری برای بی ثبات کشورها یا دخالت در امور داخلی آنها شود و ما امروز به شکل آشکار در ونزوئلا شاهد آن هستیم.

کد مطلب 4553613

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