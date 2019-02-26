هدف ائتلاف نامشروع، طولانی کردن جنگ سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: حمایت از سوری ها جز با دوری جستن از سیاسی کاری و متوقف کردن تروریسمی که عامل رنجهای آنهاست، میسر نمی شود.

وی افزود: برخی کشورهای عضو شورای امنیت مدعی حمایت از اوضاع انسانی در سوریه هستند در حالی که حامی تروریسم هستند و به شکل نامشروع نیروهایشان در سوریه است و به شکل متوالی دست به حملات می زنند.

الجعفری تاکید کرد: هدف ائتلاف نامشروع مبارزه با تروریسم نیست بلکه هدف قرار دادن منابع سوری ها و طولانی کردن مدت جنگ تحمیلی علیه آن است. برخی اعضای دائم در شورای امنیت تروریسم سیاسی علیه سوریه را با تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهری و یکجانبه کامل می کنند.

نماینده سوریه در سازمان ملل بیان کرد: چگونه است که حامیان انسان سوری در شورای امنیت مشورت و هماهنگی با دولت سوریه را نادیده می گیرند. برخی کشورها مانع از بازگشت سوری ها به خانه و کاشانه شان می شوند.

وی افزود: دولت سوریه دو گذرگاه انسانی برای خروج امن غیرنظامیان در بند در اردوگاه الرکبان که نیروهای آمریکایی آنرا اشغال کرده ، گشوده است.

الجعفری تاکید کرد: شورای امنیت باید مانع از به کارگیری کمک های انسان دوستانه به عنوان ابزاری برای بی ثبات کشورها یا دخالت در امور داخلی آنها شود و ما امروز به شکل آشکار در ونزوئلا شاهد آن هستیم.