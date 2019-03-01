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۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

شهادت ۸ شهروند فلسطینی در ماه گذشته میلادی

شهادت ۸ شهروند فلسطینی در ماه گذشته میلادی

منابع رسانه ای اعلام کردند که طی ماه گذشته میلادی ۸ فلسطینی از جمله ۴ کودک به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، آمار جدیدی از کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، منابع رسانه ای اعلام کردند که طی ماه گذشته میلادی ۸ فلسطینی از جمله ۴ کودک به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، ۶ نفر از این افراد در نوارغزه و ۲ نفر در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند.

آخرین گزارش ها حاکی از آن است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته میلادی نیز  ۸۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

علاوه بر این، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ماه گذشته ۵۰۰ فلسطینی را در مناطق مختلف اراضی اشغالی بازداشت کردند.

کد مطلب 4556006

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