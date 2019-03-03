به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن به اقدام انگلیس علیه حزب الله واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، دفتر سیاسی انصارالله اقدام انگلیس در درج نام حزب الله در فهرست گروههای تروریستی را به شدت محکوم کرد.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرده است: چنین اقداماتی از سوی انگلیس در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی صورت میپذیرد و عمق توطئه علیه لبنان و حزب الله و گروههای مقاومت را نشان میدهد.
دفتر سیاسی انصارالله همچنین تأکید کرده است: اقدام انگلیس علیه حزب الله همچنین مسأله فلسطین را هدف قرار میدهد چرا که حزب الله همواره حامی این مسأله بوده است.
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