لزوم توجه به توسعه پایدار در روستاهاو احصای کاربردی مسیر توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان، افزود: مسیر توسعه و تحقق اشتغال زایی در مناطق مختلف باید به شکل کاربردی احصا شود.

احمدی با بیان اینکه توزیع اعتبارات و تسهیلات باید در پروژه‌های کوچک و کاربردی نیز مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: در استان زنجیره ارزش وجود ندارد و تحقق طرح‌ها با در نظر گرفتن نگاه کاربردی و خروجی محوری مورد تاکید است.

احمدی با اشاره به اینکه اعتبارات تسهیلات روستایی باید منجر به تولید و اشتغال شود، بیان داشت: باید دستیابی به زنجیره ارزش نیز در استان عملیاتی شود.

استاندار با تاکید بر اینکه دولت برای اشتغال زایی برنامه‌های متعددی دارد، ابراز داشت: به دنبال ایجاد رونق در اشتغال هستیم.

احمدی تصریح کرد: در حوزه اشتغال روستایی باید پیمایش و آمایش انجام شده و به مزیت‌های روستاها توجه شود.