نیازی به واردات نارنگی نداریم/رشد ۷ درصدی تولید کیوی

محمدرضا شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر نیاز به واردات نارنگی به کشور، اظهار داشت: فصل تولید نارنگی در کشور تمام شده و در حال حاضر، مقداری از این محصول، در جنوب کشور تولید می‌شود که میزان آن محدود است؛ مگر قرار است هر میوه‌ای را که فصل آن تمام شد، وارد کنیم؟

وی با بیان اینکه فصل تولید نارنگی از حدود شهریورماه تا دی ماه است، افزود: در خارج از فصل تولید، مردم می‌توانند از محصولات جایگزین برای نارنگی استفاده کنند.

شعبانی میزان تولید مرکبات شمال را در سال جاری، حدود ۲.۵ میلیون تن عنوان کرد و گفت: وضعیت تولید و ذخیره سازی مرکبات امسال بسیار مطلوب بوده است.

وی میزان تولید کیوی را نیز در استان مازندران، حدود ۲۰۰ هزار تن و در کشور حدود ۳۰۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: تولید کیوی نسبت به سال قبل، حدود ۵ تا ۷ درصد رشد دارد؛ اما تولید مرکبات مشابه سال گذشته بوده است.