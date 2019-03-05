به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در جمع فرماندهان انتظامی شهرستانهای سراسر کشور، اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و بر ارواح طیبه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس و عرصه نظم و امنیت، مدافعان حریم و حرم درود میفرستیم و برای فرماندهی معظم کل قوا مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) آرزوی سلامتی و طول عمر داریم.
وی ضمن خیرمقدم به همه حاضران در این کارگاه آموزشی و تشکر از برگزارکنندگان آن، اظهار داشت: ان شاء الله برگزاری چنین کارگاههایی به ارتقا توان عملیاتی و آموزشی فرماندهان کمک کند و دستاوردهای مطلوبی برای نیروی انتظامی داشته باشد؛ امیدواریم برگزاری دورههای مدیریت بحران بتواند ما را دررسیدن به اهدافمان یاری کند.
سردار اشتری بابیان اینکه فرماندهان انتظامی شهرستانها در صف اول اجرای مأموریتها هستند، تصریح کرد: فرماندهان بایستی بر ارتقا آمادگی و توان عملیاتی رزمی پلیس بر مبنای تهدیدات و آیندهپژوهی تمرکز کنند.
عالیترین مقام انتظامی کشور به وقایع و حوادث صورت گرفته از دیماه سال گذشته تاکنون اشاره و خطاب به فرماندهان انتظامی سراسر کشور بیان کرد: خوشبختانه با هوشیاری، هوشمندی و آمادگی ناجا و نیز دیگر دستگاههای امنیتی، هدایتهای ماهیانه رهبر معظم انقلاب و نیز حضور مردم ولایی و بصیر کشورمان، توطئهها و تهدیدات دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شد.
سردار اشتری به تعامل مطلوب ناجا با نیروهای مسلح اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته از سوی ستاد کل، نیروی انتظامی ازلحاظ آمادگی در سطح مناسبی قرار دارد و بر همین اساس درصدد هستیم تا این آمادگیها را ارتقا دهیم.
فرمانده ناجا به دستهبندی تهدیداتی که هر کشوری با آن مواجه است، اشاره و خاطرنشان کرد: تهدیدات را میتوان به دستههای نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فضای مجازی تقسیم کرد.
وی افزود: امروز تهدید نظامی برای کشور ما متصور نیست اما ما باید بنا به تأکیدات مؤکد فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله امام خامنهای عزیز، همواره آمادگی خود را حفظ و بر ارتقا آن بیفزاییم.
سردار اشتری افزود: درزمینهٔ تهدیدات امنیتی، دشمن از سال ۹۶ تاکنون در چندین مرحله تحرکاتی را آغاز کرد که میتوان از حمله به حرم مطهر امام راحل و مجلس شورای اسلامی، حادثه چابهار و نیز حمله به مرزبانان نام برد که خوشبختانه در این زمینه با هوشیاری نیروهای انتظامی و نیز دیگر دستگاههای امنیتی، این تحرکات خنثی شدند.
وی، موضوع اقتصاد را دیگر عامل تهدید دشمن عنوان کرد و افزود: ناکارآمدی و کج کارکردی برخی مدیران در رفع نیازهای معیشتی مردم موجب شده تا نیروی انتظامی با این معضلات درگیر شود.
عالیترین مقام انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر اشراف اطلاعاتی فرماندهان انتظامی شهرستان در اجرای مأموریتها تأکید و تصریح کرد: فرماندهان بایستی بدانند که تصمیم درست در زمان اجرای مأموریتها جز با اشراف اطلاعاتی محقق نمیشود.
سردار اشتری خاطرنشان کرد: دشمن برای ضربه زدن بهنظام برنامهریزیهایی انجام داده و بر آن متمرکزشده و در این زمینه از هیچ اقدامی فروگذار نکرده البته ناکارآمدی در بخشهای مدیریتی به این اقدامات دامن زده است.
فرمانده ناجا بابیان اینکه باید از ظرفیتهای خوب خود استفاده کنیم، گفت: نیروی انتظامی بارها ثابت کرده که در هر حوزهای ورود پیدا کند با برنامهریزیهای مناسب موفق ظاهرشده و این موضوع در ۱۵ سال اخیر در نیروی انتظامی قابلمشاهده است.
عالیترین مقام انتظامی کشور خاطرنشان کرد: امروز نیروهای ما کارآمدتر از گذشته، باتجربهتر و نیز با تجهیزات بهروزتر، منسجمتر از قبل عمل میکنند.
سردار اشتری به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اشاره و بیان کرد: مردم با این حضور پرشور و شعور خود نشان دادند با همه مشکلات موجود؛ حساب نظام، انقلاب و رهبری را جدا کردهاند بهنحویکه این حضور پررنگتر از سالهای گذشته بوده است.
فرمانده ناجا در ادامه تصریح کرد: مدیریت بحران یک کار علمی است که با بهرهگیری از تجربیات گذشته و با کمک نیروی انسانی مؤمن، متعهد و باتجربه قابلحل خواهد بود.
عالیترین مقام انتظامی کشور به اولویتهای نیروی انتظامی در سال ۹۸ اشاره و بیان کرد: ارتقا معرفت دینی و معنویت همراه با تعالی رفتار؛ شایستهسالاری و جوانگرایی؛ صیانت از کارکنان و خانواده آنان؛ ارتقا خدمات معیشتی خرسند ساز؛ اشراف اطلاعاتی و توسعه و ارتقا یگانهای عملیاتی ازجمله یگانهای ویژه، امداد، مرزبانی، تکاوری؛ مقابله و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر، سرقتهای خرد و کلان، قاچاق کالا و ارز و سوخت؛ پیشبینی و پیشگیری معضلات اجتماعی با تأکید بر برخورد با مفاسد اجتماعی، ایجاد تحول در کلانتریها و پاسگاهها، توسعه و ارتقا آموزش و… از اولویتهای پیش رو ناجا در سال آینده به شمار میآید.
سردار اشتری، از نیروی انتظامی بهعنوان سازمانی انسانمحور که با تکیهبر افراد مأموریتهای خود را انجام میدهد، نام برد و افزود: هنگامیکه ما افراد توانمند، شایسته، انقلابی، مو من، متعهد و باانگیزه در اختیار داشته باشیم میتوانیم مأموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهیم، گرچه امکانات نیز در انجام هر چهبهتر مأموریتها به ما کمک میکند اما سازمان ما تکیهاش بر روی افراد خواهد بود.
عالیترین مقام انتظامی کشور به طرحهای ناجا در تحول کلانتریها و پاسگاهها اشاره و بیان کرد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نیروی انتظامی را ویترین نظام و نیروهای مسلح میدانند و همواره بر این موضوع تأکید دارند که کلانتریها و پاسگاهها که با مردم بیشترین ارتباط و تعامل رادارند، برخورد مناسب را داشته باشند چراکه هرگونه رفتار در این مراکز میتواند بهکل نظام تعمیم داده شود.
سردار اشتری در ادامه سخنان خود به بیانیه رهبر انقلاب در خصوص گام دوم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان در این بیانیه ۷ توصیه دارند که در اولویت برنامههای نیروی انتظامی قرار دارد و بایستی بدانیم که این بیانیه برای ما برکاتی نیز به همراه خواهد داشت.
فرمانده ناجا به موضوع خیرین امنیت ساز اشاره و تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت که از سوی فرماندهی معظم کل قوا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد باید پیگیری و عقبافتادگیها را در این رابطه برطرف کنیم.
وی خطاب به فرماندهان انتظامی استانهای سراسر کشور، اظهار داشت: در حد توان سعی کنید برای پرسنل تحت امر خود بهعنوان یک برادر بزرگتر و پدری مهربان عمل کنید و در حد توان درصدد رفع مشکلات آنان باشید.
عالیترین مقام انتظامی کشور بر سرکشی به خانواده معظم شهدا و متوفیان ناجا و پیگیری امور آنها تأکید و خطاب به فرماندهان انتظامی شهرستانهای سراسر کشور، گفت: نباید در منطقهای از حوزه استحفاظی شما، خانواده شهیدی وجود داشته باشد که شما آن را نشناسید که این موضوع بههیچعنوان پذیرفتنی نیست.
سردار اشتری بر لزوم استفاده از ظرفیت سربازان نخبه و دیدگاهها و نظرات آنها در مأموریتها اشاره و بیان کرد: مسئولان و فرماندهان بایستی نسبت به سربازان، دیدگاه پدرانه و برادرانه داشته باشند و همانگونه که انتظار دارند با فرزند و یا برادر آنها رفتار شود، با سربازان وظیفه خود رفتار کنند.
سردار اشتری بر نظارت فرماندهان بر ردهها و مقرهای تحت امر خود تأکید و بیان کرد: این امر در پیشبرد اهداف تأثیرگذار است البته اشراف به مجموعه تحت امر و نیز شناخت افراد زیرمجموعه بایستی به نحو احسن انجام شود.
وی تصریح کرد: در ایام پایانی سال قرار داریم و رعایت حال مردم در همه امور نظیر ترافیکی و آمدوشد بایستی سرلوحه کار قرار گیرد.
عالیترین مقام انتظامی کشور بر برخورد مهربانانه مأموران با مردم تأکید و خاطرنشان کرد: با هنجارشکنان و مزاحمان نوامیس که مخل آسایش و آرامش شهروندان میشوند، قاطعانه برخورد میکنیم.
سردار اشتری بر لزوم توجه به خانواده بهویژه همسران کارکنان اشاره کرد و افزود: نباید اجازه داد خستگی کار منجر به این شود که ما از خانواده خود که نقش بسزایی در پیشبرد مأموریتهای ما دارند، غافل بمانیم.
سردار اشتری در خاتمه گفت: امروز تقویت روحیه در پرسنل برای پیشبرد اهداف ما تأثیرگذار خواهد بود و باید بتوانیم با این کار به لطف الهی و همت شما و هدایتهای مقام معظم رهبری مأموریتها را بهدرستی انجام دهیم.
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