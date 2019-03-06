شورای روستا در پیشوا همه اقدامات روستاها را نظارت و مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان پیشوا اظهار داشت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در طول ماه‌های گذشته با توجه به هماهنگی‌ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، برنامه‌های خوبی را به منصه ظهور گذاشتند که البته در کنار اینها، مشکلات و خلاهایی نیز وجود داشته است.

وی با قدردانی از زحمات دهیاران و شوراهای اسلامی در تدارک و اجرای برنامه‌های مختلف در ایام الله دهه فجر و هفته فرهنگی، گفت: حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب روحیه افزایی در مسئولان و جامعه شد و مردم نشان دادند که در همه صحنه‌ها در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حضور دارند و از باورهای خود دفاع می‌کنند.

عباسی با بیان اینکه شوراهای اسلامی صاحب نفوذ بوده و به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شده‌اند، افزود: ریل گذاری حرکت‌های مختلف عمرانی و زیرساختی با شوراهاست و ضروری است که برنامه محور بوده و فعالیت‌های خود را غنا و ارتقا ببخشند.

فرماندار پیشوا با تأکید بر مقیاس و معیار قرار دادن قانون در همه امور روستاها، اذعان کرد: اعضای شوراها مرجع عمومی مردم روستا برای بیان مشکلات خود هستند؛ لذا ضرورت دارد که نسبت به قوانین آگاهی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم مطالبه گری شوراهای اسلامی روستاها، گفت: هر چقدر سطح اقدامات بالاتر رفته و گسترده‌تر شود متعاقباً سیستم اداری نیز به پشتوانه آن پای کار خواهد آمد و اثرات آن در روستاها نمایان می‌شود.

فرماندار شهرستان پیشوا با بیان اینکه شوراهای اسلامی باید همه اقدامات و طرح‌های روستا را نظارت و مدیریت کنند، افزود: این مهم نباید با مدیریت دهیاری اشتباه گرفته شود؛ درواقع شوراها باید به همه حوزه‌های روستایی توجه داشته و با شناخت کامل از ظرفیت‌ها و امکانات سیاست‌گذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات شوراها پس از طی مراحل قانونی به عنوان قانون محلی تصویب شده و دهیاران موظف به اجرای آن هستند.

عباسی ضمن بیان اینکه اعضای شورا حق ورود و دخالت در حوزه مسائل اجرایی را ندارند، وظایف و محدوده اختیارات شوراها را تشریح کرد.

وی تداوم آموزش اعضای شوراهای اسلامی را ضروری دانست و گفت: برگزاری جلسات مشترک و کارگاه‌های آموزشی باعث افزایش شناخت، آگاهی و مفاهمه شوراهای اسلامی می‌شود تا به رسالت اصلی خود پی برده و اقدامات خود را در مسیر و مدار قانونی پیش ببرند.

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به لزوم حرکت در جهت افزایش کیفیت و بهبود اقدامات در سطح روستاها، گفت: بر اساس ماده ۶۸ قانون شوراها، شوراهای اسلامی باید نسبت به تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور اقدام کنند.

عباسی با بیان اینکه شوراها اختیارات گسترده‌ای داشته و تصمیم گیرنده اصلی در روستاها هستند، تصریح کرد: شوراها باید با فرمانداری و بخشداری‌ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان و بخش‌ها همکاری مثبت و سازنده داشته باشند.