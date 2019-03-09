یازدهمین همایش ملی آموزش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پس از برگزاری ۱۰ دوره موفق همایش ملی آموزش قصد دارد در سال ۹۸ یازدهمین همایش ملی آموزش را برگزار کند.

محورهای همایش:

آموزش و سند تحول بنیادین

آموزش و علوم فنی و مهندسی

آموزش و علوم پایه

آموزش و علوم تربیتی

آموزش و علوم ورزشی

آموزش و محیط زیست

آموزش و علوم انسانی

آموزش و علوم شناختی

آموزش و فناوری

آموزش و کارآفرینی

آموزش و ارزشیابی

آموزش عالی

خاطر نشان می‌سازد که زمان‌های مهم این همایش ملی به شرح زیر است:

مهلت ارسال مقاله: ۳۰ اسفند ۹۷

اعلام نتایج ارزیابی: ۲۰ فروردین ۹۸

شروع ثبت نام در همایش: اول اردببهشت ۹۸

تاریخ برگزاری: ۱۲ اردیبهشت ۹۸

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت همایش مراجعه و یا با شماره ۲۲۹۷۰۰۶۰ داخلی ۲۴۳۷ تماس حاصل کنند.