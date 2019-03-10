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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

استقلال محکوم به پیروزی در آسیاست/ العین نفت مسجدسلیمان نیست!

استقلال محکوم به پیروزی در آسیاست/ العین نفت مسجدسلیمان نیست!

پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به اهمیت دیدار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا گفت: پیروزی برابر نفت مسجدسلیمان خیلی خوب بود اما این نتیجه نباید استقلال را از دیدار برابر العین غافل کند.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: بازیکنان به دلیل فشردگی بازی‌ها خسته بودند و این خستگی در بازی با نفت کاملاً مشهود بود.

وی افزود: آبی پوشان بازی را خوب آغاز کردند اما در ادامه دیدیم که چند بار هم به تیم حریف موقعیت گل دادند. اصلی‌ترین عامل این موضوع خستگی ناشی از فشردگی بازی‌هاست که در ساق بازیکنان وجود داشت.

مدافع پیشین آبی پوشان گفت: باز هم شرایط استقلال نسبت به دیگر تیم‌ها قدری بهتر است از این جهت که دست شفر کاملاً باز است و با بازی دادن چرخشی به بازیکنانش از ضریب این خستگی می‌کاهد. مثل اینکه دیروز چند بازیکن مثل رحمتی، غفوری، باقری و اسماعیلی استراحت کردند.

پیشکسوت استقلال با تاکید بر نیاز این تیم بر پیروزی در بازی با العین بیان داشت: ما در بازی قبلی شکست خوردیم و اگر در این بازی خانگی پیروز نشویم، کار برای صعود بسیار سخت خواهد شد. لذا این پیروزی از نان شب هم برای ما واجب تر است.

نوری تصریح کرد: بعید می‌دانم بازیکنان ما در باد پیروزی بر نفت مسجد سلیمان بخوابند چون حرفه‌ای تر از این حرف‌ها هستند. اما با این وجود شفر و همکارانش باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این مورد انجام دهند. چون العین با نفت مسجد سلیمان تفاوت‌های اساسی دارد.

کد مطلب 4562888

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