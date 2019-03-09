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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

فرمانده انتظامی بجنورد:

بیش از ۶ تن کود شیمیایی قاچاق در بجنورد کشف شد

بیش از ۶ تن کود شیمیایی قاچاق در بجنورد کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از کشف ۶ تن و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سیساب و مأموران بخش حصارگرمخان در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در بازرسی از یک انبار در یکی از روستاهای شهرستان مقدار ۶ تن و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

پاکدل افزود: مأموران در بازرسی از این انبار ۱۲۸ کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی بجنورد گفت: متهم به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4562985

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