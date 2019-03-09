ایران ۴ سهمیه برای مسابقات منطقه ای موت کورت فضایی دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان فضایی ایران، آرمان پیشینی گفت: پس از رایزنی‌های فراوان و طبق آخرین مکاتبات با برگزار کنندگان دور منطقه‌ای مسابقات موت کورت (دادگاه بین المللی شبیه سازی حقوق فضایی) به نمایندگی از (IISL) ، سهمیه جمهوری اسلامی ایران برای مسابقات دور آسیا و اقیانوسیه چهار تیم خواهد بود.



مدیر مرکز روابط و همکاری‌های بین المللی سازمان فضایی ایران، اظهار داشت: نمرات لوایح کتبی تیم‌ها اعلام شده و نمرات تیم‌های ایرانی بسیار نزدیک به هم است.



پیشینی گفت: به دلیل اخذ سهمیه چهار تیمی برای ایران، امروز تیم‌ها با آمادگی بالا و انگیزه فراوان در دور ملی مسابقات موت کورت حقوق فضا، حضور دارند و این نویدی برای آینده روشن حقوق فضای کشورمان است.



به گزارش مهر، دور ملی دادگاه نمایشی فضایی (موت کورت) هم اکنون در ایران با حضور ۶ تیم در حال برگزاری است و سازمان فضایی ایران برای حضور این تیم‌ها در بخش منطقه‌ای این مسابقات درحال رایزنی است.