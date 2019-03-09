به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های هفته بیست و هفتم برگزار شد و نکته عجیب در این هفته تعداد زیاد مساوی‌ها و تعداد کم گل‌ها بود.

در این هفته کارون اروند مقابل گل گهر، سرخپوشان پاکدشت مقابل بادران، خونه به خونه مقابل آلومینیوم، قشقایی مقابل گل ریحان، نود ارومیه مقابل شاهین بوشهر، ملوان مقابل شهرداری تبریز و فجر سپاسی مقابل مس رفسنجان به میدان رفتند.

در مهمترین بازی این هفته تیم بادران با مربیگری فرهاد کاظمی توانست میزبانش سرخپوشان پاکدشت را شکست دهد تا هم کاظمی تیم سابقش را شکست داده باشد و هم سرخپوشان همچنان روی نوار ناکامی گام بردارد.

در پر گل‌ترین بازی هفته هم مس رفسنجان در حالی که تا دقیقه ۹۰ از میهمانش فجر سپاسی با نتیجه ۳ بر ۲ عقب بود، با ۲ گل دیرهنگام در دقایق ۹۰ و ۹۳ شکست را با پیروزی ۴ بر ۲ عوض کرد.

نتایج هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

* کارون اروند صفر - گل گهر صفر

* ملوان ۲ - شهرداری تبریز یک

* سرخپوشان پاکدشت یک - بادران ۲

* مس رفسنجان ۴ - فجر سپاسی ۳

* خونه به خونه یک - آلومینیم اراک یک

* قشقایی شیراز صفر - گل ریحان شیراز صفر

* نود ارومیه صفر - شاهین بوشهر صفر

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته بیست و هفتم:

۱- گل گهر ۴۴ امتیاز

۲- شاهین بوشهر ۴۳ امتیاز

۳- سرخ پوشان پاکدشت ۳۸ امتیاز

۴- مس کرمان ۳۸ امتیاز

۵- گل ریحان ۳۸ امتیاز

۶- آلومینیوم اراک ۳۸ امتیاز

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۱۴- کارون اروند ۲۳ امتیاز

۱۵- خونه به خونه ۲۲ امتیاز

۱۶- شهرداری ماهشهر ۱۹ امتیاز