به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله خلیلی‌نژاد بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این دانشگاه در زمینه عمرانی مشکلات متعددی داشت که روند توسعه و پیشرفت آن به کمک نیروهای بومی انجام شد و امروز در زمینه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت اولین قدم سردر دانشگاه بود که با کمک دانشجویان معماری المان‌های مدرن و سنتی آن طراحی شده که فاز اول آن با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان انجام و فاز دوم شامل زیباسازی سردر هم با هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه آسفالت دانشگاه، انقلابی صورت گرفت و فاز اول مجموعه به میزان هشت هزار متر مربع آسفالت شد، در این زمینه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان دانشگاه و ۶۰۰ میلیون تومان شهرداری وقت زیرسازی و آسفالت کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان افزود: فاز دوم آسفالت مجموعه دانشگاه نیز به میزان هشت هزار مترمربع با ۸۰ میلیون تومان اعتبار توسط دانشگاه و مابقی با هزینه شهرداری انجام می‌شود.

خلیلی‌نژاد تصریح کرد: ۱۴ هکتار زمین متعلق به دانشگاه که مدت ۲۰ سال در تصرف ارگان‌های مختلف بود و به دانشگاه بازگردانده شد که این زمین با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان حصارکشی و با ۲۰ میلیون تومان اعتبار درختکاری و به نام مرحوم حجت‌الاسلام پورمحمدی نامگذاری شده است و سیدجلال مرتضوی از خیران رفسنجان متقبل شده که در صورت همکاری مسئولان، پارک بسیار زیبایی که یک تالار هم باشد احداث کند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان با بیان اینکه تمام زیرساخت‌های برق دانشگاه مجهز به استاندارد روز بوده و سیستم اطفاء‌حریق دانشگاه فعال است، افزود: تمام خریدهای دانشگاه از تولیدات شهر رفسنجان است.

خلیلی نژاد ابراز کرد: دانشگاه یک حلقه چاه کشاورزی داشت که بلااستفاده مانده بود و احیا شد که با کمک بخش خصوصی یک استخر پرورش ماهی با اعتبار دو میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم چهار نفر و غیرمستقیم ۱۵ نفر به بهره‌برداری رسید.

خلیلی‌نژاد تصریح کرد: فاز اول گلخانه دانشگاه با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان، فاز دوم به میزان سه هزار متر مربع و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه با اشتغالزایی ۲۷ نفر مستقیم و غیرمستقیم انجام شده و فاز سوم گلخانه هیدروپونیک به میزان دو هزار متر در دست بررسی است که در آن گوجه سیاه و سایر محصولات ارگانیک تولید شود.

به گفته وی کشت زعفران نیز به زودی به میزان ۴.۵ هکتار در دانشگاه انجام می‌شود و هر کدام از دانشکده‌های دانشگاه به میزان ۵۰ متر گلخانه تزئینی با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال احداث کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه در حوزه فرهنگی، عنوان کرد: تالار عاشورا دانشگاه با ظرفیت ۳۰۰ نفر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان که قابلیت پخش فیلم سینمایی دارد و سالن کنفرانس با هزینه ۱۰۰ میلیون تومان در دانشگاه احداث شده است.

خلیلی نژاد با بیان اینکه یکی از معضلاتی که دانشگاه داشت نبود کتابخانه مدرن بود، یادآور شد: اکنون دانشگاه مجهز به کتابخانه به روز است که در ۳۰۰ مترمربع فضا بهسازی و ایجاد شده و به نام شهید حججی نامگذاری شده و به زودی به دست خانواده این شهید بزرگوار افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: سالن ورزشی دانشگاه تنها سالن پیام نور استان دارای مجوز برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی است و با احداث این سالن ورزشی تمامی تیم‌های ورزشی در دانشگاه و همچنین تیم‌های والیبال و فوتسال پسران و دختران ما که در لیگ دسته اول شهرستان بازی می‌کنند، در این سالن مسابقات خود را برگزار می‌کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان بیان کرد: نصب درب‌های الکترونیکی در دو فاز که هر فاز با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان و تجهیز مسجد دانشگاه با ۱۰۰ میلیون تومان توسط خیّر خلیلی‌نژاد انجام شده و زمین چمن طبیعی توسط یک خیر تا ۵۰۰ میلیون تومان و مابقی هزینه آن توسط دولت دیگر اقدام پیش روی دانشگاه خواهد بود.

خلیلی‌نژاد با قدردانی از شهردار رفسنجان برای ایجاد راه ورودی دانشگاه، گفت: پیش از این به دلیل عدم دسترسی به راه سه نفر فوتی داشتیم.

وی تصریح کرد: سالانه ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه به مشهد مقدس اعزام می‌شوند که دانشجویان رتبه یک دانشگاه و دانشجویانی که در زمینه‌های مختلف افتخارآفرینی کردند به صورت رایگان و مابقی دانشجویان نیز بخشی هزینه‌ها توسط خود دانشجو و بخشی را خیران متقبل شدند و پرداختند.