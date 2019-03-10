«شازده باید برود» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «شازده باید برود» نوشته «ش. گ. آریان پور» منتشر شد.

این اثر دربرگیرنده ۲۱ داستان کوتاه با عناوینی چون شازده باید برود، بیدهای حبیب موسی، راز نگه دار باش، بوق در مه، این بار از مرغ‌های دریایی می‌نویسم، من یا سروش صحت؟، ارابه‌های جنگی، بابابزرگ آمریکایی است.

آریان پور در یادداشت ابتدای این کتاب یادآور شده است: «وقتی قلم به دست می گیری در واقع مخاطب را لحظه به لحظه در احساست شریک می‌کنی. بنابراین خواننده بی تردید، صداقت کلام را در اثر تو خواهد دید.»

این بانوی نویسنده که دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است در داستان‌هایش به موضوعاتی چون عشق، محیط زیست، جنگ، دغدغه‌ها و روزمرگی‌های انسان معاصر می‌پردازد و حضور عناصر بومی به وضوح در برخی داستان‌های این مجموعه قابل مشاهده است.

این کتاب در ۱۶۰ صفحه و با شمارگان ۷۰۰ نسخه از سوی نشر فرهنگ ایلیا به چاپ رسیده است.

شناسه کتاب

عنوان و پدید آورنده: شازده باید برود / ش. گ. آریان پور

مشخصات نشر: رشت، فرهنگ ایلیا

موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی

مشخصات ظاهری: ۱۶۰ صفحه

نوبت چاپ: اول- ۱۳۹۷

بها: ۲۵,۰۰۰ تومان