برخورد علیرضا منصوریان با بازیکن متخلف/ مدافع ذوب کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدی مدافع باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن در جریان دیدار این تیم مقابل الزورا عراق در ترکیب قرار نگرفت تا این موضوع با واکنش وی پس از پایان بازی مواجه شود.

بعد از آن علیرضا منصوریان در یکی از جلسات فنی تیمش از این بازیکن توضیح خواست که با پاسخ روشنی از مدافع تیمش مواجه نشد.

این موضوع باعث شد تا سرمربی ذوب آهن نه تنها محمدی را از ادامه حضور در آن جلسه فنی محروم کند، حتی قید استفاده از او را در بازی آسیایی تیمش مقابل النصر هم بزند.

منصوریان در حالی این بازیکن را از حضور در تمرینات گروهی محروم کرده و او را در اختیار مربی بدنساز قرار داد، که ناچار شد از یک مدافع جوان در کاروان تیمش در سفر به دبی استفاده کند.

در واقع منصوریان نخواست حتی به قیمت استفاده نکردن از یک مدافع میانی باتجربه، از اصول انضباطی و اخلاقی در تیمش عدول کند.