  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۶

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

برخورد علیرضا منصوریان با بازیکن متخلف/ مدافع ذوب کنار گذاشته شد

برخورد علیرضا منصوریان با بازیکن متخلف/ مدافع ذوب کنار گذاشته شد

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن بنا به دلایل انضباطی و با تصمیم علیرضا منصوریان از سفر به دبی بازماند تا بازی آسیایی تیمش را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدی مدافع باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن در جریان دیدار این تیم مقابل الزورا عراق در ترکیب قرار نگرفت تا این موضوع با واکنش وی پس از پایان بازی مواجه شود.

بعد از آن علیرضا منصوریان در یکی از جلسات فنی تیمش از این بازیکن توضیح خواست که با پاسخ روشنی از مدافع تیمش مواجه نشد.

این موضوع باعث شد تا سرمربی ذوب آهن نه تنها محمدی را از ادامه حضور در آن جلسه فنی محروم کند، حتی قید استفاده از او را در بازی آسیایی تیمش مقابل النصر هم بزند.

منصوریان در حالی این بازیکن را از حضور در تمرینات گروهی محروم کرده و او را در اختیار مربی بدنساز قرار داد، که ناچار شد از یک مدافع جوان در کاروان تیمش در سفر به دبی استفاده کند.

در واقع منصوریان نخواست حتی به قیمت استفاده نکردن از یک مدافع میانی باتجربه، از اصول انضباطی و اخلاقی در تیمش عدول کند.

کد مطلب 4563790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها