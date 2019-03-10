تمامی محورهای استان کرمان باز و تردد روان است

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر کرمان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمان و شروع مجدد بارندگی در سطح استان کرمان، اظهار کرد: هم اکنون محور کرمان شهداد (محدوده تونل سیرچ) شاهد بارش برف هستیم.

وی ادامه داد: با وجود بارش شدید برف در این محور، ولی مسیر باز است و تردد وسایل نقلیه با احتیاط در حال انجام است.

نجفی اضافه کرد: در دیگر محورها بارش باران مشاهده می‌شود ولی تردد روان و بدون ترافیک در حال انجام است.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان به رانندگان توصیه کرد: با احتیاط و با توجه به قوانین رانندگی، در جاده‌ها رانندگی و از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و از تجهیزات کامل خودرو برای سفر اطمینان حاصل کنند.