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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان:

تمامی محورهای استان کرمان باز و تردد روان است

تمامی محورهای استان کرمان باز و تردد روان است

کرمان - فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان از باز بودن تمامی محورهای استان کرمان خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر کرمان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمان و شروع مجدد بارندگی در سطح استان کرمان، اظهار کرد: هم اکنون محور کرمان شهداد (محدوده تونل سیرچ) شاهد بارش برف هستیم.

وی ادامه داد: با وجود بارش شدید برف در این محور، ولی مسیر باز است و تردد وسایل نقلیه با احتیاط در حال انجام است.

نجفی اضافه کرد: در دیگر محورها بارش باران مشاهده می‌شود ولی تردد روان و بدون ترافیک در حال انجام است.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان به رانندگان توصیه کرد: با احتیاط و با توجه به قوانین رانندگی، در جاده‌ها رانندگی و از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و از تجهیزات کامل خودرو برای سفر اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 4564047

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