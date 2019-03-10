۳۶ راس دام سنگین قاچاق در زنجان کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ جعفر کردلو گفت: ۳۶ رأس دام سنگین قاچاق در استان زنجان به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال توقیف شد.

وی اظهار کرد: عوامل انتظامی پاسگاه نیک‌پی شهرستان زنجان حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه زنجان به تبریز به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و به‌منظور بررسی بیشتر این خودرو را متوقف و محموله قاچاق کشف شد.

کشف ۵۴ رأس دام قاچاق در ابهر

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از کف ۵۴ رأس گوسفند قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ داوود مرسلی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان ابهر حین کنترل خودروهای عبوری در جاده قدیم زنجان – ابهر به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و با تمهیدات لازم آن را متوقف کردند.

وی افزود: با متوقف شدن این کامیون، در بازرسی به عمل آمده مشخص شد این خودرو حامل ۵۴ رأس گوسفند فاقد مجوز دامپزشکی بوده و ارزش ریالی این احشام یک میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف داروی غیرمجاز در زنجان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از ۲ هزار قلم انواع داروهای غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ سعید بابائی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در مغازه عطاری اقدام به فروش داروهای غیرمجاز می‌کند بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و در بازرسی از مخفیگاه این متهم ۲ هزار و ۵۵۸ قلم انواع داروهای غیر مجاز کشف کردند.

بابایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی داروهای مکشوفه را ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کردند افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.