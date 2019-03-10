لزوم بکارگیری راهبردهای کارشناسی شده در مقابله با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: فعالیت آمایش محور و کارشناسی شده به تحقق خروجی مناسب و راهبردهای عملیاتی تر در مقابله با آسیبهای مختلف حوزه مواد مخدر کمک میکند.
احمدی با تاکید بر کار دقیق بین بخشی با هدف دستیابی به خروجی بهتر، عنوان داشت: همه دستگاهها اهتمام لازم برای مقابله اصولی و کارشناسی شده با پدیده شوم مواد مخدر را داشته باشند.
استاندار با اشاره به فعالیتهای انجام شده در مقابله با آسیبهای اجتماعی با محوریت مواد مخدر، عنوان داشت: اقدامات کاربردی تر و میدانی تر از گذشته شده اما توقع ارتقای فعالیتها وجود دارد.
وی افزود: همچنین طرح مباحث نیز باید عمیق، چارچوب دار و مبتنی بر تحلیل باشد.
احمدی به روستاهای پر خطر در حوزه مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بکارگیری تدابیر مناسب و راهکارهای کارشناسی شده در مناطق هدف ضروری است.
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