به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی واحد تربیت‌بدنی دانشگاه سمنان، ضمن بیان اینکه تیم دانشجویان دختر دانشگاه سمنان در رقابت‌های قهرمانی دارت دارنشجویان دانشگاه‌های کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، ابراز کرد: این تیم جواز حضور در اردوی تیم ملی دارت دانشجویان دختر کشور را نیز دریافت کرد.

وی افزود: دانشجویان دختر و پسر ۲۲ دانشگاه کشور در مسابقات قهرمان کشوری دارت با یکدیگر به رقابت پرداختند که فاطمه آور و زهرا رضایی جاجرم اعضای تیم دانشگاه سمنان موفق به کسب مقام نخست سهمیه تیم ملی شدند.

رئیس تربیت‌بدنی دانشگاه سمنان بیان کرد: در بخش دوبل نیز دانشجویان دختر تیم دانشگاه سمنان موفق به کسب نشان طلا شدند تا موفقیت تیم دانشگاه سمنان تکمیل شود.

علیزاده افزود: در رقابت‌های انفرادی زهرا رضایی جاجرم توانست مدال برنز را از آن خود کند و با کسب این نتایج زهرا رضایی جاجرم از دانشگاه سمنان به اردوی تیم ملی دارت دانشجویان دختر راه یافت .۴ ف ۴۴۴

وی بیان کرد: در بخش دانشجویان پسر هم اعضای تیم دارت دانشجویان دانشگاه سمنان در بخش دوبل متشکل از امیرعلی بشیری و آرمین رجبی موفق به کسب مقام سومی و گردن‌آویز برنز شدند.

مسابقات قهرمانی دارت دانشجویان دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در قزوین برگزار شد.