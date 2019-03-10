عملکرددستگاه ها ازسوی روابط عمومی ها به نحو موثر اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز یکشنبه در نشست هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان مرکزی و خانه مطبوعات استان در اراک، اظهار داشت: تعامل و ارتباط روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها بخش عمده‌ای از کار یک روابط عمومی است و اولین ایستگاهی که می‌تواند ارتباط سازمان‌ها را با مردم برقرار کند، رسانه‌ها و مطبوعات هستند.

استاندار مرکزی افزود: روابط عمومی‌ها در استان بایستی حداکثر تعامل را با رسانه‌ها و مطبوعات داشته باشند و خانه مطبوعات نیز در زمینه برقراری این تعامل مطلوب، تسهیل گری لازم را به انجام برساند.

آقازاده بیان کرد: عوامل متعددی در مسائل و مشکلات امروز مطبوعات دخیل هستند که از جمله آن وجود فضای مجازی است. آن دسته از مشکلات مطبوعات که قابل رفع باشد سعی بر حل آن داریم، اما بخشی از مشکلات ناشی از سیر طبیعی زمان و غلبه فضای مجازی است.

استاندار مرکزی خاطر نشان ساخت: از سوی دیگر، بعضاً در سازمان‌ها متأسفانه روابط عمومی‌ها را جدی نمی‌گیرند، در حالی که این تفکر دیگر منسوخ شده و امروز توانمندترین افراد در سازمان‌ها باید در روابط عمومی به کارگیری شوند.

وی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها در دستگاه‌هایی همچون سازمان‌های خدمات رسان، بایستی به خوبی خدمات این سازمان‌ها به جامعه را برای مردم منعکس کنند و هیچ کانالی بهتر از روابط عمومی در سازمان نمی‌تواند این مهم را محقق سازد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: بایستی برنامه ریزی لازم در جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان مرکزی صورت پذیرد تا در سال آتی روابط عمومی‌های استان بتوانند عملکرد مطلوب‌تری را به منصه ظهور برسانند و شاهد تحرک و پویایی این حوزه باشیم.