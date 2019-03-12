تکاپو در بازار کرمان در آستانه سال نو/ سبدهای خرید کوچک شده است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: نظارت بر بازار شیرینی، آجیل و لباس و کیف و کفش به صورت ویژه در حال انجام است. هر چند که میزان تقاضا برای کالاهای جانشین و کالاهایی که می‌توان آنها را از سبد مصرف کنار گذاشت به شدت کاهش یافته است اما کنترل قیمت‌ها در این بخش نیز صورت می‌گیرد.

قیمت کالاها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و قدرت خرید مردم در مقابل کاهش یافته و مردم سعی می‌کنند با مدیریت مصرف به گونه‌ای طعم شیرین عید را در کانون‌های خانواده حفظ کنند.

گوشت به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و مرغ به ۱۴ هزار و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و گوشت مرغ نیز همچنان نسبت به ماه قبل کمیاب شده است.

قیمت ماهی اما آنقدر رشد کرده که کمتر مورد تقاضای مردم قرار می‌گیرد، هر کیلو ماهی هوور در بازار ۶۰ هزار تومان می‌باشد و خانوارهایی که تا سال قبل یک ماهی هورر خریداری می‌کردند حالا به خریدهای کیلویی روی آورده‌اند.

افزایش ناگهانی قیمت حبوبات نیز مردم را غافلگیر کرده است، قیمت آجیل مخلوط نیز به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده اما با نزدیک شدن به ایام نوروز قیمت پسته در حال رکورد شکنی است و هر کیلو پسته تا ۲۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

اما اگر سری به مردم بزنید می‌بینید که سعی می‌کنند از خرید برخی کالاها از جمله آجیل خودداری می‌کنند و سعی می‌کنند با خشکبار این ایام را سپری کنند.

قیمت قاووت، کماچ، کلمپه و سایر شیرینی‌های سنتی شهر کرمان نیز افزایش چشمگیر یافته است.

نکته جالب توجه اینکه دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت برق، آب و گاز و مخابرات و … نیز قبضهای خود و بانک‌ها برای وصول اقساط وام‌هاجدیدت بیشتری به خرج می‌دهند.

قیمت برخی کالاها مانند گوشت دو برابر شده است

محمد اسماعیلی یکی از شهروندان کرمانی است که در بازار قدیم کرمان به همراه خانواده اش در حال قدم زدن است. وی می‌گوید: قیمت‌ها بسیار افزایش یافته و طبیعتاً نمی‌توانم مثل سال قبل خرید کنم، ترجیح می‌دهم ابتدا خرید بچه‌ها را انجام دهیم و اگر پولی باقی ماند برای خودمان خرید می‌کنیم. برخی کالاها تا دو برابر رشد قیمت دارند و برخی هم کمتر.

وی با اشاره به اینکه سه پسر دارد، می‌گوید: قیمت یک جفت کفش برای پسرم از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است، شلوار ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و یک پیراهن هم ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است حقوق بنده دو میلیون ۱۰۰ هزار تومان است که هنوز پرداخت نشده و فقط عیدی یک میلیونی را دریافت کرده‌ام.

سعی می‌کنم لباس فرزندانم را در خانه بدوزم و شیرینی را در خانه بپزم

مریم کربلایی نسب یکی دیگر از شهروندان کرمانی است که برای خرید شکر به بازار آمده و می‌گوید: امسال با توجه به افزایش قیمت‌ها برای تأمین لباس فرزندانم اقدام به خرید پارچه کرده و هر آنچه می‌توانستم خودم در خانه دوختم و یا به خیاط دادم که هزینه کمتری بپردازیم. آجیل را نیز برشته نشده و جداگانه خریداری و در خانه برشته کردم و از خرید اقلامی مانند پسته و بادام و فندق هم خودداری کردم.

وی می‌گوید: شیرینی را نیز با همکاری چند نفر از اقوام در خانه می پزیم اما افزایش قیمت شکر که به شش هزار تومان هم می‌رسد ما را دچار مشکل کرده است.

مردم قدرت خرید ندارند

بهمن قاسم خانی یکی دیگر از شهروندان کرمانی است که می‌گوید: قیمتها سرسام آور بالا رفته است و بسیاری از مردم قدرت خرید ندارند، وی که فروشنده پارچه است می‌گوید: مردم قدرت خرید ندارند و با وجود اینکه ما تخفیف می‌دهیم و حاشیه سود را هم کاهش داده‌ایم نسبت به سال گذشته میزان فروش ما تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

علی کمالی نیز آجیل فروشی دارد و می‌گوید: هر سال در این ایام ما برای فروش آجیل با استقبال مردم مواجه بودیم بطوریکه تا ساعت ۱۰ شب صف طولانی مقابل حجره وجود داشت اما امسال تعداد مراجعه کننده‌های ما در روز به ۵۰ نفر نمی‌رسد.

هر سال در این ایام ما برای فروش آجیل با استقبال مردم مواجه بودیم بطوریکه تا ساعت ۱۰ شب صف طولانی مقابل حجره وجود داشت اما امسال تعداد مراجعه کننده‌های ما در روز به ۵۰ نفر نمی‌رسد

وی می‌گوید: ما در بازار هم شاهد گران شدن اجناس و هم گران فروشی هستیم.

وی از مسئولان می‌خواهد با گران فروشان برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند در حالی که قدرت خرید مردم افت کرده عده‌ای هم دست به سوداگری بزنند.

احمد عباسی می‌گوید: اگر به قصابی‌ها مراجعه کنید هر قصاب سهمیه‌ای معادل سه لاشه گوشت در روز دارد و باید در صف بمانیم تا گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را خریداری کنیم. گوشت یخ زده هم مشخص نیست کی و چه زمانی توزیع می‌شود و خرید این نوع گوشت شانسی است و چون من کارمند هستم نمی‌توانم در صف گوشتهای یخ زده منتظر بمانم.

با وجود تمام سختی‌ها اما هنوز هم بوی عید و خرید عید می‌آید هر چند سبدهای خرید کوچک شده اما همان حس زیبای سال نو در شهر وجود دارد و مردم در خیابان‌ها هستند.

با وجود تمام سختی‌ها اما هنوز هم بوی عید و خرید عید می‌آید هر چند سبدهای خرید کوچک شده اما همان حس زیبای سال نو در شهر وجود دارد و مردم در خیابان‌ها هستند

ترافیک سنگینی در مراکز خرید وجود دارد و همه سعی دارند لحظات خاطره انگیز برای خود و خانواده شأن ایجاد کنند.

دبیر ستاد تنظیم بازار کرمان نیز در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: تیم‌های نظارت و بازرسی بر بازار به صورت گسترده در سطح شهر حضور دارند و با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده با هر گونه گران و یا کم فروشی برخورد می‌شود.

محمد حسینی می‌گوید: مرغ هم اکنون قیمتی معادل ۱۴ و هزار و ۴۰۰ تومان دارد و بر نحوه توزیع این کالا دقت بالایی وجود دارد و اجازه خروج مرغ را از استان کرمان نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: عرضه مرغ نیز در حال انجام است و اگر کمبودی در شهرستان‌هایی استان کرمان باشد آماده هستیم این کمبود را رفع کنیم.

سه هزار تن شکر به زودی در کرمان توزیع می‌شود

وی تصریح کرد: برای کنترل قیمت شکر به زودی سه هزار تن شکر نیز در استان کرمان توزیع می‌شود.

وی گفت: در سال جاری از برگزاری نمایشگاه بهاره خودداری کردیم اما در برخی از فروشگاه‌های بزرگ شهر فروش‌های ویژه بهار آغاز شده است کالاهای اساسی به وفور در اختیار مردم است.

حسینی تاکید کرد: گوشت، مرغ و همه کالاهای اساسی در استان کرمان وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم در این زمینه کمبودی نداریم.

وی همچنین به وجود میوه مورد نیاز مردم در انبارهای استان خبر داد و گفت: میوه در مکان‌های مشخص مانند سال‌های گذشته با قیمت‌های مصوب در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.

میوه در مکان‌های مشخص مانند سال‌های گذشته با قیمت‌های مصوب در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد

محمد میرزایی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با مهر می‌گوید: شش هزار و ۱۰۷ واحد مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که ۷۷۱ پرونده تشکیل شده و برای صدور رأی به تعزیرات حکومتی کرمان رفته است.

وی با تاکید به برخورد با گران فروشان و محتکران افزود: کالاهای مانند آجیل خشکبار مرغ و ماهی و شیرینی مورد توجه جدی ما هستند.

میرزایی تاکید کرد: مردم هر گونه گران فروشی را به ما منتقل کنند و اطمینان داشته باشند پیگیری لازم انجام می‌شود.

وی ارائه فاکتور به مشتری و نصب برچسب قیمت را ضروری دانست و افزود: بازرسان ما به صورت محسوس و نامحسوس در سطح بازار حضور فعال دارند.