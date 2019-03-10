علما و شهدا شناسنامه های ملت هستند/ایران تنها نظام مردمسالار دینی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم عزادارای شهادت امام هادی (ع) و هفته بزرگداشت شهدا در امامزاده ابراهیم (ع) آمل ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی (ع) بیان کرد: این امام بزرگوار اکثر طول عمرشان را در حصر بودند و سرانجام توسط معتمد عباسی به شهادت رسیدند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در گذشته و امروز رسم بود که در ورودی و خروجی شهرها شناسنامه نصب می‌کردند، افزود: در این شناسنامه فاصله از شهر با دریا، خشکی و غیره درج می‌شد اما محتوای این شناسنامه شهر بعد انقلاب عوض شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ٢ عنصر جدید در شناسنامه شهرها بیان کرد: این عناصر، عالمان، اندیشمندان و ایثارگران و شهدا و جانبازان هستند.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه شهرستان آمل در هر دو عنصر شناسنامه سرمایه نفیسی دارد، گفت: در عنصر عالمان آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده آملی شناسنامه شهر هستند و آیت الله حسن زاده در علوم نفر دوم ندارد.

وی با بیان اینکه حضرت آیت الله حسن زاده فخر اسلام و تشیع است، افزود: ایشان همچون شیخ بهایی عصر هستند و در ادبیات، تفسیر، نجوم و علوم غریبه نفر دوم ندارد.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه آیت الله میرزا هاشم آملی از سرمایه‌های نفیس عالم روحانیت هستند، افزود: آیت الله جوادی آملی مایه افتخار حوزه علمیه و جهان تشیع هستند و در عرصه فلسفه و عرفان ایشان چشم و چراغ حوزه علمیه و جزو افتخارات و شناسنامه آمل هستند.

وی با بیان اینکه ایثارگری مردم آمل عنصر دوم شناسنامه این شهرستان است، افزود: مردم آمل در حماسه ششم بهمن ۶۰ افتخار آفریدند و حکومت علویان در آمل ایجاد شده است.

تحصیل ۶ هزار طلبه مازندرانی در قم

خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به اینکه روحانیت مازندران افتخار دارد که ۶ هزار طلبه در قم تحصیل کنند، افزود: این ۶ هزار نفر جدا از طلابی هستند که در مشهد تحصیل می‌کنند و سمت‌هایی در شهر و یا ادارات دارند و این حجم را هیچ استانی ندارد.

وی اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در خراسان شمالی، سبک دینی را مورد تاکید قرار دادند، ادامه داد: امام هادی (ع) در حدیثی فرمودند شما دو گونه زمانه دارید زمانه‌ای که فاسد است و کسانی که صادق نیستند در شرایط این چنینی اساس را بد گمانی بگذارید.

آیت الله خاتمی افزود: در جامعه‌ای که خوب‌ها هستند اساس را به خوش گمانی بگذارید تا خلافش ثابت شود اینها رهنمودی از امام هادی (ع) بوده که در همه زمان‌ها قابل اجرا است.

وی با بیان اینکه در زمان طاغوت اساس به فساد بود و در حکومت ۵۷ ساله پهلوی پدر و پسر اساس دین ستیزی بود، افزود: رژیم پهلوی رژیمی اخلاق ستیز، عفت زدا، اخلاق زدا، استقلال ستیز، مردم ستیز و رژیم آزادی ستیز بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رضاخان قیامت را قبول نداشت و آنچه را در ماهواره می‌بینید عین آن در زمان طاغوت در شبکه تلویزیون کشور پخش می‌شد و این رژیم تحت حمایت آمریکا و انگلیس بود، در آن زمان انتخابات معنا نداشت و کسی که قرار بود نماینده شود لیست را ساواک تهیه می‌کرد و شاه کسانی را که قبول نداشت خط می‌زد.

گرانی مردم را رنجانده است

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه مشکلات، گرانی افسار گسیخته همه مردم کشور را رنجانده است، ادامه داد: اسلام و قرآن در کشورمان وجود دارد اما ایران اسلامی تنها کشور مستقل جهان و ایران تنها نظام مردم سالار دینی در جهان است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ مرتبه انتخابات در کشورمان انجام شد و مردم به پای صندوق آمدند، افزود: این مردم سالاری دینی افتخار اسلام است و در زمان طاغوت با آن حاکمان، اساس را بدگمانی می‌گذاشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه با این همه اختلاس، دروغ و دزدی نباید اساس را بدگمانی گذاشت، افزود: بیش از یک میلیون نفر در بدنه اداری کشور مشغول به کار هستند و این افراد فرزندان شهدا و برادران و خواهران ما هستند که خدمت می‌کنند و آنان نباید متهم کرد.

وی ادامه داد: بعضی از افراد بدنه نظام حرام خوار هستند و دستگاه قضا به سراغ آنان رفت و از بین ۱۰۰ درصد خوبان نظام، ۱۰ درصد فاسد هستند که انتظار داریم به سرعت و با قاطعیت برخورد شود.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه از تندروی بترسیم که تندروی عاقبت خوبی ندارد، ادامه داد: نظام اسلامی با رأی مردم شکل گرفت و این دقیقاً خط دشمنان انقلاب است که بدنه اداری کشور را سیاه جلوه دهند.

پیچ فضای مجازی در دست آمریکا است

وی با بیان اینکه با کمال تأسف پیچ فضای مجازی در دست آمریکا قرار دارد، ادامه دارد: فضای ظلم، شایعه افکنی و دروغ بر فضای مجازی حاکم و اساساً خبرها در این فضا دروغ است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال در ۶ جنگ قرار داریم به این جنگ‌ها اشاره کرد و گفت: در جنگ نظامی، جنگ داخلی با داعش وطنی، سازمان منافقین، جنگ فرهنگی، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی و جنگ اقتصادی قرار داریم.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه مردم سختی‌ها و گرانی‌ها را می‌بینند اما به نظام اسلامی وفادار هستند، گفت: ترامپ می‌گوید آنقدر فشار خواهیم آورد تا بر مردم غیرقابل تحمل باشد و برخی از این مشکلات ناشی از سو مدیریت و برنامه نامناسب است.

این مقام مسئول با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: طبق آمار در ۲۲ بهمن سال جاری در تمام شهرهای کشور حدود ۵۰ درصد افزایش حضور مردم نسبت به سال گذشته را داشتیم که نشان از تنومند بودن نظام اسلامی است.