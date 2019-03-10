اداره تعزیرات رفسنجان مسئول ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور عصر یکشنبه در نشست خبری با تسلیت شهادت امام هادی (ع)، با اشاره به حدیثی از آن حضرت اظهار داشت: به فرموده آن حضرت استاد و شاگرد در جامعه عامل رشد هستند.

وی افزود: برای رشد کشور همه باید دست به دست هم دهیم تا اقتدار فوق‌العاده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنیم و قدرت اسلام ناب محمدی در گستره بین‌المللی بیشتر شود.

وی بیان داشت: شهرستان رفسنجان محصولی که زکات واجب به آن تعلق بگیرد، ندارد؛ اما در زمینه ترویج زکات مستجبی مردم خوب ورود کردند و حتی در سالی که محصول نبوده موارد خیلی خوبی در این زمینه داشتیم. مردم رفسنجان به تمام معنا پای کار خیر هستند.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اهدای ۶۲ بسته غذایی یکی از مساجد شهر به نیازمندان محله، تصریح کرد: این نوع کارها در سطح شهرستان زیاد است از زمانی که باب زکات مستحبی در رفسنجان باز شده در یک سال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی جمع‌آوری شد.

رمضانی پور در همین زمینه گفت: چند روز پیش که نماینده موقوفه حضرت فاطمه (س) تحت عنوان «مهر فاطمی» که مرکز آن در مشهد مقدس است به رفسنجان آمد و موضوع را تبیین کرد؛ رقم‌های میلیونی توسط مردم به این موقوفه اهدا شد که عنوان زکات و انفاق دارد.

امام جمعه رفسنجان در ادامه اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی هر ماه یک جلسه دارد و باید در موضوعات مختلف فرهنگ سازی کنیم.

رمضانی پور ادامه داد: از جمله معضلاتی که شورای فرهنگ عمومی به آن پرداخت بحث طلاق بود که در یک برهه زمانی رو به افزایش بود.

وی گفت: طلاق، حلالی منفور است که سالهای ۹۴-۹۵ حدود ۵۰۰ مورد طلاق در رفسنجان رقم خورد اما با برنامه‌های آموزشی و ارائه کتب به زوجین، برگزاری جلسات مشاوره و… که در شورا مطرح و اجرایی شد سالهای بعد آن شاهد کاهش ۲۰۰ مورد طلاق بودیم.

انتقاد از انتصاب بدون مشورت مدیران شهرستان

امام جمعه رفسنجان در خصوص انتصاب مسئولان و موافقت امام جمعه، تصریح کرد: به ویژه برای انتصاب مدیر آموزش و پرورش گله‌مندی دارم.

وی ادامه داد: امام جمعه عضو ثابت و پایه شورای آموزش و پرورش است؛ جمعیت بالای ۶۰ هزار نفر دانش آموز شهرستان با آموزش و پرورش سر و کار دارد امام جمعه نسبت به مسائل آموزش و پرورش نمی‌تواند بی‌اعتنا باشد بنابراین توقع می‌رفت مشورت انجام شود.

رمضانی پور افزود: مدیران کل برای انتصاب مدیران شهرستان بیشتر الهام از بیرون می‌گیرند تا از درون شهرستان، این انتظار از مدیران کل برای انتخاب مدیران رده پایینی در شهرستان و از استاندار برای انتخاب فرماندار می‌رود که نظرسنجی و مشورتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اخلاق مداری وظیفه همه است، یادآور شد: تکریم ارباب‌رجوع شرط حلالیت حقوقی است که یک مدیر می‌گیرد بنابراین نباید با پرخاش و تندی جواب مردم را بدهد. درب اتاق مدیران باید به روی مردم باز باشد چون همه حق با مردم است.

آخرین وضعیت مصلای امام خامنه ای رفسنجان

امام جمعه رفسنجان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت ساخت مصلای رفسنجان گفت: مصلای بزرگ امام خامنه‌ای بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع است که دارای شبستان، پارکینگ، دفتر نهاد نمازجمعه و نمایشگاه است در حال حاضر مشغول به ساخت سقف شبستان آن هستیم.

رمضانی‌پور ادامه داد: جایی که اکنون نماز جمعه اقامه می‌شود متعلق به نمایشگاه است که منفعت عامه دارد و حدود هشت هزار نفر جمعیت نمازگزار را در خود جای می‌دهد.

وی افزود: بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه ساخت مصلی است که تاکنون هشت میلیارد تومان هزینه کردیم، مردم نمازگزار هر هفته حدود یک و نیم میلیون تومان کمک می‌کنند ضمن اینکه دولت هیچ اعتباری برای مصلاها نگذاشته است و امیدواریم شاهد پیشرفت ساخت مصلی بزرگ امام خامنه ای رفسنجان باشیم.

امام جمعه رفسنجان در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به تولیدات داخلی، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب از سال ۸۹ پیشنهاد اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک فرصت برای مسئولان بیان کردند، اما بعضی مسئولان ما برای اقتصاد مقاومتی جهادی عمل نکردند و این موضوع در کشور نهادینه نشد.

وی گفت: ضرورت دارد کالای ایرانی حمایت شود و برای ایجاد اشتغال جوانان تسهیلات اعطا شود حتی بحث احداث گلخانه‌ها اهمیت دارد و مسئولان همکاری کنند.

وجود ۱۲ مدرسه تخریبی در شهر رفسنجان

رمضانی پور با اشاره به بنیاد برکت، تصریح کرد: از آنجا که رفسنجان را یک شهر برخوردار تلقی می‌کنند بنیاد برکت در این شهرستان حضور پیدا نکرده است، در حالی که در مرکز شهر ۱۲ مدرسه تخریبی داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنیاد برکت نهاد پر خیر و برکتی است و کمکی برای دولت به شمار می‌رود لذا ما توقع داشتیم در برخی نقاط محروم شهرستان بنیاد برکت در این شهرستان نیز حضور داشته باشند.

وی از تمدید حکم امامت جمعه خود تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: ائمه جمعه که به مقام بازنشستگی نائل می‌شوند مانند آیت‌الله سیدیحیی جعفری هیچ چیز از قرب و منزلتشان کم نمی‌شود.

امام جمعه رفسنجان با گلایه مندی از نبود مسئولی در اداره تعزیرات رفسنجان به مدت چهار الی پنج ماه و انباشته‌شدن پرونده‌ها در این اداره و عدم رسیدگی به آنها، تأکید کرد: این ظلم به حق مردم رفسنجان با جمعیت حدود ۳۲۰ هزار نفر است و می‌طلبد اداره تعزیرات رفسنجان یک مسئول داشته باشد.

رمضانی پور در خصوص استانی شدن انتخابات نیز گفت: مضرات طرح استانی شدن انتخابات بیش از منافع آن است.

وی با اشاره به اینکه امکان کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی وجود دارد، افزود: با اجرای این طرح انگیزه برای رأی دادن ممکن است تنزل پیدا کند همچنین به ضرر شهرهای کوچک بوده بنابراین باید مصالح کشور در نظر گرفته شود و در مورد این طرح پخته‌تر عمل شود.