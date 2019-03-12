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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۱

شورای‌امنیت به ابراز نگرانی درباره توافق‌استکهلم بسنده کرد

شورای‌امنیت به ابراز نگرانی درباره توافق‌استکهلم بسنده کرد

اعضای دائم شورای امنیت بدون اشاره به اقدامات ائتلاف سعودی در نقض توافق استکهلم و ادامه بمباران مردم مظلوم یمن تنها به ابراز نگرانی در این خصوص بسنده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای به ابراز نگرانی درباره توافق استکهلم بسنده کردند.

در بیانیه صادره از سوی اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص بدون اشاره به اقدامات ائتلاف سعودی در نقض توافق استکهلم و ادامه بمباران مردم مظلوم این کشور آمده است: از دو طرف درگیر در یمن می‌خواهیم تا توافق استکهلم را با حسن نیت و بدون هرگونه تأخیری به اجرا دربیاورند.

بیانیه مذکور در این خصوص می‌افزاید: از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا انجام مأموریت هیأت نظارت بر سازمان ملل را تسهیل کرده و امنیت کاری آنها را تضمین کنند.

کد مطلب 4566704

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