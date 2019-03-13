به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در جدیدترین پست توئیتری خود نوشت: ائتلاف متجاوز سعودی و دولت مستعفی یمن مانع اجرای توافق الحدیده می شوند.

وی در ادامه افزود: آنها با پیشنهادات فرستاده سازمان ملل برای اجرای توافق الحدیده مخالفت می کنند؛ در حالی که نمایندگان دولت نجات ملی یمن با این پیشنهادات موافقت کرده اند.

الحوثی تاکید کرد: متجاوزان و مزدوران آنها حتی پیشنهادات فرستاده سازمان ملل را نیز نمی پذیرند به همین دلیل ما از برادران خود می خواهیم هیچ پیشنهاد جدیدی را جز بعد از آماده شدن برای امضا از سوی طرف مقابل نپذیرند.

گروه های یمنی بعد از برگزاری مذاکرات در سوئد به یک توافق در خصوص استان الحدیده با دولت مستعفی این کشور رسیدند که با کارشکنی ائتلاف متجاوز سعودی رو به رو شده است.