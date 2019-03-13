اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال بازی خوبی مقابل العین انجام داد. به خصوص در نیمه که دوم کاملاً بر توپ، میدان و حریف تسلط داشت. تیم ما در این بازی شایسته پیروزی بود و بر خلاف جریان بازی در دقایق پایانی گل خورد تا دو امتیاز مفت از دست ما برود.

کاپیتان سابق آبی پوشان با تمجید از حضور هواداران استقلال در این بازی گفت: دست هواداران درد نکند که خیلی حرفه‌ای آمدند و حرفه‌ای تشویق کردند. افسوس که در پایان بازی خوشحال ورزشگاه را ترک نکردند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: نباید خودمان را گول بزنیم و اگر نگوییم شانس تیم برای صعود خیلی کاهش پیدا کرده، حداقل باید گفت زحمت تیم برای صعود به مرحله بعدی بسیار زیاد شد.

وی افزود: این گروه آنقدر سخت است که پیش از شروع مسابقات هم به آن نام گروه مرگ داده بودند و حال مشخص شد چرا به این گروه چنین نامی دادند.

کارگرجم بیان داشت: العین تیم قوی بود که در نیمه دوم حرفی برای گفتن نداشت و بر خلاف جریان بازی به گل رسید تا اندوخته‌های ما از دست برود.

مدافع پیشین استقلال گفت: باید بپذیریم که در چهار بازی باقی مانده هم کار ساده‌ای در پیش نداریم. امیدوارم بتوانیم برابر الهلال نتیجه خوبی بگیریم تا با شانس و روحیه بیشتری مسابقات را دنبال کنیم.