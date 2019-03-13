ایران انحصار تولید کاتالیست SAC۵۰۰ را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، علی پژوهان، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اعلام اینکه برای نخستین بار در کشور، کاتالیست SAC۵۰۰ برای تولید گرید لوله (PE۱۰۰) پلی اتیلن سنگین، تولید و به بهره برداری صنعتی رسیده است، گفت: قرارداد تجاری سازی این کاتالیست، با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ تن در سال ۹۶ با مجتمع پتروشیمی شازند اراک به امضا رسید و پس از انجام تست‌های مورد نیاز، در هفته گذشته به واحدهای بهره برداری این مجتمع، تزریق شد.

وی ادامه داد: قرارداد تجاری تولید ۷ کاتالیست دیگر نیز، با شرکت‌های مختلف به امضا رسیده که در سال آینده، شاهد تولید این کاتالیست ها هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه عمدتاً محصولات کاتالیستی با کیفیت بالا، در انحصار لایسنسورهای خارجی هستند، اظهار داشت: به طور کلی ۲ تا ۳ تولیدکننده در دنیا قادر به تولید این کاتالیست هستند که عموماً دانش فنی تولید آن را در اختیار متقاضیان سایر کشورها نمی‌گذارند. این در حالی است که ایران با تولید این کاتالیست، توانسته است انحصار آن را شکسته و علاوه بر صرفه جویی ارزی، نیاز داخل را نیز برطرف کند.

به گفته پژوهان، این مجموعه بهبود در عملکرد کاتالیست ها را همپای شرکت‌های خارجی در دستور کار دارد و بی شک، محصول تولیدی سال آینده ایران، از کیفیت بالاتری نسبت به محصول تولیدی امسال برخوردار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ایران را یک رقیب جدی برای شرکت‌های مطرح دنیا که ساخت این نوع کاتالیست را بر عهده دارند، دانست و افزود: این کاتالیست در سال، عمدتاً ۴۵ تن تولید می‌شود که مورد استفاده برای تولید پلی اتیلن است و می‌توان گفت که محصولی عمدتاً صادراتی به شمار می‌رود؛ البته باید دانست که مجموعه پژوهش و فناوری تنها وظیفه تولید دانش فنی مورد نیاز برای تولید این کاتالیست را دارد و وظیفه تولید و تجاری سازی آن بر عهده شرکت‌های مختلف داخلی است.

طبق گفته‌های این مقام مسئول، استفاده از این کاتالیست در تولید لوله‌های پلی اتیلن، سبب می‌شود تا عمر این لوله‌ها که در صنعت گاز و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد به بیش از ۵۰ سال برسد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه ما توانسته است تائیدیه های مورد نیاز داخلی و همچنین تائیدیه اتحادیه اروپا به منظور سازگار بودن این محصول با محیط زیست را دریافت کند، گفت: قیمت هر کیلوگرم از این کاتالیست، ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو است که تاکنون شاهد واردات آن به کشور بوده‌ایم؛ این در حالی است که در مجموع، ارزش واردات این محصول در سال را می‌توان بیش از ۱۵ میلیون یورو اعلام کرد؛ ضمن اینکه هزینه تولید هر کیلوگرم از این کاتالیست برای پتروشیمی شازند کمتر از ۵۰ یورو در هر کیلو است.

پژوهان علت انتخاب پتروشیمی شازند به عنوان تولیدکننده این کاتالیست را همجواری با مجموعه دموی شرکت پژوهش و فناوری دانست و گفت: علت دیگر انتخاب این پتروشیمی به منظور تولید این کاتالیست را می‌توان تجربه صنعتی بالای این مجموعه و ظرفیت بالای تولیدات گریدهای پلی اتیلن مورد استفاده در لوله سازی دانست.