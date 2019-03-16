  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۳۴

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

۱۱۲ دستاورد جدید هسته‌ای کشور در فروردین سال آینده رونمایی می‌شود

۱۱۲ دستاورد جدید هسته‌ای کشور در فروردین سال آینده رونمایی می‌شود

قزوین- سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: از ۱۱۲ دستاورد جدید هسته‌ای کشور در فروردین ماه سال آینده رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی عصر شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید موزه دکتر علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با شرایطی که ایجاد شده فکر می‌کنیم شاید سال آینده فشار تحریم‌ها بیشتر شود لذا دنبال راهکارهایی برای کاهش این فشارها هستیم.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم از همه امکانات داخلی بخوبی استفاده کنیم قادر خواهیم بود بر مشکلات فائق آمده و دشمن را ناامید کنیم.

کمالوندی بیان کرد: البته تحریم چیز جدیدی برای ملت ما نیست و از همان ابتدای انقلاب شاهد مخالفت و توطئه و تحریم به اشکال مختلف بوده‌ایم و شاید در سال‌های اخیر کمی شدت گرفته و آشکارتر شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور یادآور شد: با اتحاد و صبوری مردم این شرایط را به یاری خدا پشت سر خواهیم گذاشت و از تنگناها عبور خواهیم کرد.

وی در خصوص رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای در کشور هم گفت: در فروردین ماه سال آینده از ۱۱۲ دستاورد هسته‌ای رونمایی خواهیم کرد تا دشمنان به اقتدار و دانش این ملت بیشتر پی ببرند.

کمالوندی یاد آورشد: این دستاوردها در بخش‌های چرخه سوخت، نیروگاهی، لیزر، اکتشاف و امور فنی است.

وی افزود: رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای پیام روشنی به آمریکا و دشمنان ایران اسلامی است که بدانند ملت ایران ضمن ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم‌ها توانسته توانمندی‌های خود را بیشتر از گذشته بروز دهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: هر چند آمریکا در این جنگ به کشورهای متحد خود فشار آورده که با تحریم ایران از معاملات اقتصادی با کشورمان خودداری کنند اما از این شرایط نیز با هدایت رهبری و ایستادگی مردم به سلامت عبور خواهیم کرد.
 

کد مطلب 4569668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها