به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی عصر شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید موزه دکتر علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با شرایطی که ایجاد شده فکر می‌کنیم شاید سال آینده فشار تحریم‌ها بیشتر شود لذا دنبال راهکارهایی برای کاهش این فشارها هستیم.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم از همه امکانات داخلی بخوبی استفاده کنیم قادر خواهیم بود بر مشکلات فائق آمده و دشمن را ناامید کنیم.

کمالوندی بیان کرد: البته تحریم چیز جدیدی برای ملت ما نیست و از همان ابتدای انقلاب شاهد مخالفت و توطئه و تحریم به اشکال مختلف بوده‌ایم و شاید در سال‌های اخیر کمی شدت گرفته و آشکارتر شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور یادآور شد: با اتحاد و صبوری مردم این شرایط را به یاری خدا پشت سر خواهیم گذاشت و از تنگناها عبور خواهیم کرد.

وی در خصوص رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای در کشور هم گفت: در فروردین ماه سال آینده از ۱۱۲ دستاورد هسته‌ای رونمایی خواهیم کرد تا دشمنان به اقتدار و دانش این ملت بیشتر پی ببرند.

کمالوندی یاد آورشد: این دستاوردها در بخش‌های چرخه سوخت، نیروگاهی، لیزر، اکتشاف و امور فنی است.

وی افزود: رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای پیام روشنی به آمریکا و دشمنان ایران اسلامی است که بدانند ملت ایران ضمن ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم‌ها توانسته توانمندی‌های خود را بیشتر از گذشته بروز دهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: هر چند آمریکا در این جنگ به کشورهای متحد خود فشار آورده که با تحریم ایران از معاملات اقتصادی با کشورمان خودداری کنند اما از این شرایط نیز با هدایت رهبری و ایستادگی مردم به سلامت عبور خواهیم کرد.

