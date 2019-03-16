به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: اقتصاد کشور در شرایط خاصی است و دولت و مجلس قرار است در شش ماه اول سال جدید برنامه‌های خوبی برای آن داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشاورزی در شهرستان رفسنجان، یادآور شد: نباید حالت سنتی در پسته‌کاری بماند بلکه باید به سمت کشاورزی مدرن رفت و تعصب روی پسته را کنار گذاشت.

معاون اقتصادی استاندار کرمان ابراز داشت: نزدیک به ۷۰ درصد باغات پسته رفسنجان صرفه اقتصادی ندارند، البته مناطقی در رفسنجان داریم که درآمدشان هنوز قابل توجه است.

دهقان ادامه داد: در هر هکتار گلخانه هیدروپونیک گوجه صادراتی سه میلیارد تومان درآمد وجود دارد اما درآمد یک هکتار پسته ۱۰۰ میلیون تومان است که هزینه‌های کاشت هم به آن اضافه می‌شود.

وی به لزوم توجه به زیرساخت‌های شهر اشاره و تصریح کرد: احداث راه‌آهن کرمان به یزد از طریق رفسنجان ۱۵۰ کیلومتر از مسیر کم می‌کند که اگر داشته باشیم بسیار مفید است.

وی ادامه داد: پروژه فاضلاب هوشمند شهر رفسنجان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان بعد از کرمان بزرگترین سرمایه‌گذاری در این زمینه است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان عنوان کرد: کارگروه رونق تولید و پنجره واحد در استان داریم که سرمایه‌گذارانی که مراجعه می‌کنند تمام استعلامات‌شان توسط مدیرانی که حضور دارند انجام و ظرف مدت یک هفته استعلام دریافت می‌شود و اگر مشکلی باشد تا دو هفته برطرف می‌شود یعنی یک سرمایه‌گذار حداکثر دو هفته مجوزهای خود را دریافت می‌کند.

دهقان با اشاره به حذف واسطه برای نهاده‌های مرغداری‌ها، گفت: این نهاده‌ها مستقیماً از طرف جهاد کشاورزی به دست مرغداران می‌رسد تا دو ماه بعد از عید قیمت مرغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد و اکنون قیمت مرغ در استان ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: وزن نان نباید کمتر از ۵۲۰ گرم باشد و کمتر از این میزان جرم محسوب می‌شود.