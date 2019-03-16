نزدیک شدن استقلال به پرسپولیس دربی را حساس تر از همیشه کرد

خبرگزاری مهر- گروه ورزش- الهه اسماعیلی: علی کریمی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر نساجی گفت: خوشحالم که توانستیم این دیدار را با پیروزی به پایان رسانده و با کسب ۳ امتیاز به رتبه دوم جدول برسیم.

وی در خصوص دربی نیز گفت: با توجه به اینکه فاصله ما با پرسپولیس تنها ۲ امتیاز شده مطمئناً این اتفاق بر حساسیت‌های بازی افزوده است. پرسپولیس در ۲ سال گذشته قهرمان شده و از شرایط خوبی از لحاظ تیمی برخوردار است و آنها هم نمی‌خواهند به سادگی امتیاز این دیدار را از دست بدهند ولی ما اگر می‌خواهیم به صدر جدول برسیم باید این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم. بنابراین منتظر هوادارانمان هستیم تا با حمایت آنها، این دیدار را با موفقیت به پایان برسانیم.

در پاسخ به این پرسش که استقلال توانسته از ۸ بازی گذشته ۷ پیروزی کسب کند، تصریح کرد: این نشان دهنده آن است که یک وحدت و همدلی خوبی در بین بازیکنان بوجود آمده، حالا همه هم قسم هستیم تا بتوانیم هم در دربی موفق بوده و هم با شکست دیگر حریفانمان به قهرمانی در پایان فصل برسیم.

هافبک استقلال در خصوص شرایط آبی پوشان در لیگ قهرمانان هم گفت: ما از دو بازی یک امتیاز بدست آوردیم. البته می‌توانستیم العین را شکست دهیم اما بر اثر یک غفلت دروازه مان باز شد ولی تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در بازی‌های باقیمانده امتیازات لازم را کسب و به دور بعد صعود کنیم.