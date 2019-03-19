اسامی تیم ملی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی برای مسابقات سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. این لیست ۲۸ نفره جهت کلیه مسابقات پیش روی تیم ملی ایران در سال آینده خواهد بود که کادر فنی تیم ملی با بررسی تمامی مسابقات لیگ داخلی، عملکرد لژیونرها در لیگ‌های خارجی و نشست با تعدادی از مربیان لیگ برتری جمع بندی کرده اند.

ایگور کولاکویچ اسامی ملی پوشان ایران در سال ۹۸ را به شرح زیر معرفی کرد:

پاسورها:

۱. سعید معروف (سیه‌نا ایتالیا) ۲. امیر فلاحت خواه (سایپا) ۳. جواد کریمی (پیکان) ۴. علی رمضانی (کاله)

پشت خط زن‌ها:

۱. امیر غفور (مونزا ایتالیا) ۲. صابر کاظمی (زراعت بانک ترکیه) ۳. پوریا یلی (پیکان) ۴. سعید رنجبر (فولاد سیرجان ایرانیان) ۵. شهرام محمودی (خاتم اردکان)

دریافت کننده ها:

۱. میلاد عبادی پور (اسکرا بلچاتو لهستان) ۲. محمد جواد معنوی نژاد (ورونا ایتالیا) ۳. مرتضی شریفی (ورونا ایتالیا) ۴. فرهاد قائمی (زراعت بانک ترکیه) ۵. مجتبی میرزاجانپور (کاستلانا ایتالیا) ۶. سلیم چپرلی (پیکان) ۷. میثم صالحی (کاله) ۸. پوریا فیاضی (شهرداری ورامین) ۹. امیرحسین اسفندیار (پیکان)

مدافعان وسط

۱. علی اصغر مجرد (شهرداری ورامین) ۲. علی شفیعی (سایپا) ۳. سید محمد موسوی (پیام مشهد) ۴. مسعود غلامی (شهرداری ورامین) ۵. رضا عابدینی (پیکان) ۶. امیرحسین توخته (سایپا) ۷. مهران فیض امام دوست (کاله)

لیبروها:

۱. محمدرضا حضرت پور (سایپا) ۲. محمدرضا مؤذن (پیکان) ۳. امین رضوی (شهرداری ورامین)

از میان این اسامی ۱۵ بازیکن اولین اردوی تیم ملی والیبال ایران را جهت آماده سازی لیگ ملت‌های والیبال برگزار خواهند کرد که این اردو از تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود:

۱. امیرحسین فلاحت خواه ۲. جواد کریمی ۳. علی رمضانی ۴. پوریا یلی ۵. سعید رنجبر ۶. سلیم چپرلی ۷. میثم صالحی ۸. پوریا فیاضی ۹. امیرحسین اسفندیار ۱۰. علی اصغر مجرد ۱۱. علی شفیعی ۱۲. سید محمد موسوی ۱۳. مسعود غلامی ۱۴. محمدرضا حضرت پور ۱۵. محمدرضا مؤذن

تیم ملی والیبال ایران سال ۹۸ خود را برای لیگ ملت‌های والیبال، انتخابی المپیک توکیو، جام جهانی و قهرمانی آسیا آماده خواهد کرد.