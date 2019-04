معرفی و نقد و بررسی الهیات گشوده

به گزارش خبرنگار مهر، نود و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع الهیات گشوده با ارائه دکتر دیباجی و با حضور اعضای گروه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می‌باشد:

پیدایش

این رویکرد الهیاتی از سال ۱۹۹۴ م، با انتشار کتاب گشودگی خدا؛ چالشی مبتنی بر کتاب مقدس درباره فهم سنتی از خدا [۱] رسماً اعلام موجودیت کرد. نویسندگان این کتاب که عبارتند از: ریچارد رایس (Richard Rice)، دیوید باسینجر (David Basinger)، ویلیام هسکر (William Hasker)، کلارک پیناک (Clark Pinnock) و جان ساندرز (John Sanders)، نظریه پردازان اصلی و بانیان خداباوری گشوده هستند.

البته از افرادی چون پیتر ون این واگن(Peter van Inwagen ) وپوکینگ هورن (John Charlton Polkinghorne )نیز به عنوان افراد مؤثر در پیدایش این جریان نام برده شده است. از این الهیات با اصطلاحات زیر یاد می‌شود:

Open Theology,Open Theism,Openness Of God ,Neotheism,Free Theism,Evangelical Personalism,Relational Theism.

۴- موضوعات:

در الهیات پویشی نگاه جدیدی به صفات خدا وجود دارد

آنان به جای صفات خدا در الهیات کلاسیک از این صفات سخن می‌گویند:

الف) عشق الهی: مهم‌ترین اصلی که قائلین به خداباوری گشوده را به سمت ارائه‌ی تصویر جدید از خدا کشانده است، مفهوم «عشق» است.

ب) رابطه‌مندی (Relationality)

خداوند مشتاقانه می‌خواهد که هر کدام از ما آزادانه وارد به یک رابطه‌ی فردی عاشقانه و پویا با او بشویم، بنابراین [این امکان را] برای ما گشوده گذاشته است که بر اساس خواست او یا بر خلاف [خواست] او دست به انتخاب بزنیم.

ج) گشودگی (openness)

مفهوم گشودگی دو مصداق دارد.

از یک سو، خدا در تقابل با انسان و عالم گشوده است، به این معنا که در رابطه‌ی و کنش متقابل با عالم و بشر است: گشودگی خدا به معنی تغییرپذیری اوست. و از سوی دیگر، آینده گشوده است. براساس این تصور، آینده چه برای بشر و چه برای خدا قابل شناخت نیست؛ یعنی آینده به هیچ صورت از قبل دانستنی نیست و بخشی از آینده، غیرقطعی و باز است.

به نظر آنان خدایی که مشیت و خواست خود را بر بشر تحمیل کند، خدای عشق نیست. چرا که بر اساس رساله قرنتیان، باب سیزدهم، لازمه‌ی عشق بردباری، مهربانی، عدالت و خیرخواهی است.

از نگاه آن‌ها اگر آینده گشوده نباشد و مشیت الهی از تمامی قدم‌ها و اعمال ما آگاه باشد، دیگر اراده‌ی آزاد بشر مفهومی نخواهد داشت.

ج) مشیت خدا:

قائلین به خداباوری گشوده معقتدند که این باور مسیحی که خداوند جز جز اجزای هستی و اعمال ما را در آغاز خلقت تعیین کرده است مبنی بر مشیت محض الهی، ایده‌ای آگوستینی است و نه آنچه کتاب مقدس بیانگر آن است. از همین رو، با بازگشت به متن مقدس و به آباء کلیسا و آرا آنها – آرا پیش آگوستینی – ایده‌ی مشیت محض الهی را رد می‌کنند.

د) حاکمیت عام (general sovereignty):

خداباوری گشوده ایده‌ی مشیت محض الهی را رد کرده و قائل به «حاکمیت عام» خداوند است، به این معنا که خداوند حدود و ضابطه‌های کلی هستی را بنیان نهاده، به بشر اراده‌ی آزاد و تام می‌دهد – که بر اساس آن حتی می‌تواند عشق خداوند را رد کرده به آن پاسخ ندهد. به این گونه از آزادی، آزادی لیبرتاریانیستی (libertarian freedom) می‌گویند

۵- دلایل وزمینه ها:

انجیل باوری: واژه اونجیلیکال [۲] به معنی انجیل باور است. انجیل باوران معتقدند که خداباوری سنتی در مسیحیت، متأثر از فلسفه یونانی است واصالت انجیلی ندارد: صفاتی مثل عنایت الهی، علم پیشین خدا به افعال اختیاری انسان و غیر زمانمندی خدا. در انجیل صفات گشوده به خدا نسبت داده شده است.

الهیات پویشی:

می‌توان گفت که الهیات پویشی یکی از زمینه‌های مهم در ایجاد این گرایش است؛ اگرچه تفاوت‌های مهمی بین این دو مدل الهیاتی وجود دارد. به عنوان نمونه در الهیات گشوده خداوند واجب الوجود بوده ونظریه خلق از عدم پذیرفته است اما در الهیات پویشی چنین نیست.

۶- اصول وقواعد:

به اعتقاد بنیان گذاران خداباوری گشوده، این رویکرد بر چهار رکن اصلی استوار است:

۱- عشق و محبت خداوند به مخلوقاتش.

۲- ریسک پذیر بودن خداوند.

۳- عنایت عام و کلی خدا.

۴- آزادی اراده و اختیار مطلق انسان.

۷- چهره‌ها وآثار الهیات گشوده:

در اینجا بطور فشرده به اندیشه وآثار هرکدام از چهره‌های الهیات گشوده اشاره می‌کنیم:

رایس: الهیات گشوده را ابداع کرد.

آثار:

عقل و حد فاصل ایمان

قلمرو خداوند: درآمدی بر الهیات مسیحی

باسینجر: لوازم وپیامدهای پذیرش خداباوری گشوده را مطرح نمود.

آثار:

– قدرت الهی در الهیات پویشی: نگرشی (فلسفه‌ای) انتقادی

– عقل و اعتقاد دینی ( درآمدی بر فلسفه دین) چاپ سوم

– تنوع دینی : ارزیابی فلسفی

– دفاع از خداباوری اختیارگرا

– تقدیر و اختیار: چهار دیدگاه پیرامون قدرت الهی و اختیار انسان (۱۹۸۶)

هسکر : مفهوم گشودگی را به گونه‌ای تبیین کرد که هم فعل خدا در آینده راشامل شود وهم خود آینده را

آثار:

– خدا، زمان و علم

– خودِ برآمده

– مشیت، شر و گشودگی خداوند

– غلبه خدا بر شر (تئودیسه ای برای جهان رنج‌ها)

– متافیزیک و خداوند سه هویتی

پیناک : نظریه محرک‌ترین محرک را درباره خدا به کار برد:

آثار:

– گستردگی رحمت الهی

– رحمت نا محدود

– گشودگی خداوند )همراه با دیگران(

– شعله عشق

– محرک ترین محرک: الهیاتی مبتنی بر روح القدس

ساندرز: زمانمندی خدا را ادعا کرد وتلاش نمود تابگوید عدم علم خدا به امور آینده دلیل بر محدودیت او نمی‌شود.

آثار:

– خدایی که ریسک می‌کند: الهیاتی مبتنی بر مشیت الهی

– آیا خداوند آینده دارد؟ بحثی پیرامون مشیت الهی (۲۰۰۳)

نقدها:

الهیات گشوده از زمان پیدایش همواره در ادبیات فلسفه دین مورد نقد قرار گرفته است تا بدانجا که بسیاری از منتقدان گفته‌اند اساساً این الهیات در بیست قرن حیات مسیحیت سابقه ایی نداشته وبا روح آن ناسازگار است. این خدا که از آینده خبری ندارد و نمی‌تواند مورد امید برای آینده بشر باشد چگونه مفاهیم مهمی مثل توکل و درخواست اجابت در موردش معنا دارد؟ وچگونه وقتی از پاره ایی امور ناتوان است شایسته پرستش است؟ وانگهی نظام منطقی ومابعدالطبیعی حاکم بر این الهیات چیست؟ این الهیات خدا را انسان وارانه معرفی می‌کند واو را مثل یک ذهن بزرگ قلمداد می‌کند؛ یعنی تصویرش از خدای مفروض به همان میزانی است که پوزیتویست ها از خدا داشتند! موارد نقض زیادی بر این اندیشه در تاریخ الهیات وجود دارد که این طرز تفکر نمی‌تواند پاسخ قانع کننده‌ای به آن بدهد؛ به عنوان نمونه: آیا پیش گوییهای انبیا که از جانب خدا انجام می‌دادند، خبر از آینده نبوده است؟

پی نوشت:

[۱] The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God

[۲] .Evangelical.