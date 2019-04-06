به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ با بی خانمان شدن و داغدار شدن عده‌ای از هموطنانمان در استان‌های مختلف کشور به دنبال وقوع سیل‌هایی که همچنان پایان نگرفته است، همراه شد. روزهایی که تمام ایرانیان را متأثر کرد. حال در روزهایی که هنوز آرامش و سکون به برخی مناطق سیل زده بازنگشته است، سال تحصیلی جدید آغاز به کار کرده است. بسیاری خواسته‌اند مدارس پایگاهی برای جمع‌آوری کمک‌های دانش آموزان و اولیا آنها به مناطق سیل زده شود. حداقل مدارس محلی برای جمع‌آوری کمک برای بازسازی مدارس سیل زده شود. هر چند هنوز آمار دقیقی از میزان اثر گذاری سیل‌های اخیر بر تخریب مدارس نیست و آمار دقیقی از اینکه چند مدرسه در چند شهر کشور امروز به روی دانش آموزان باز نیست و چند دانش‌آموز از حوادث سیل اخیر در کشور متأثر شده‌اند، اما اخبار جسته و گریخته‌ای که از استان‌هایی چون گلستان، خوزستان، لرستان که بیشترین تخریب‌ها را در سیل اخیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که شاید تا بازگشتن آرامش به مدارس این استان راه طولانی در پیش باشد.

ستاد مدیریت بحران استان لرستان تعطیلی مدارس در مناطق سیل زده را رسماً اعلام کرد. در استان لرستان پلدختر و معمولان به مدت یک هفته تعطیل و برای بازگشایی در آینده نیز با توجه به شرایط خاص این مناطق سیل زده، مجدد در ستاد مدیریت بحران تصمیم‌گیری می‌شود. چندین و چند روستا و شهر در این استان نیز بین یک هفته تا دو روز تعطیل اعلام شده‌اند.

در استان گلستان نیز مدیریت بحران و شورای تأمین استان به منظور جلوگیری از مشکلات و حوادث احتمالی تمام مدارس شهرستان‌های آق‌قلا و گمیشان تا ۲۴ فروردین ماه ۹۸ تعطیل اعلام شده است. این در حالی است که در این استان امکان اسکان سیل زدگان در مدارسی که از سیل سالم مانده‌اند ایجاد شده است و حتی دستگاه‌های امدادرسان نیز گاهی در مدارس استقرار یافته‌اند.

در استان خوزستان نیز مدارس یک هفته دیرتر کار خود را آغاز می‌کنند و در این استان نیز بسیاری از مدارس محل اسکان سیل زدگان شده‌اند.

آمار رسمی تخریب و آسیب به مدارس استان‌های سیل زده اعلام نشده است

اینها همه در حالی است که هیچ آمار رسمی درباره تعداد مدارس تخریبی یا آسیب دیده در دست نیست و مسئولان آموزش و پرورش استان‌های سیل زده عموماً اعلام کرده‌اند که بسیاری از مدارس بیش از آنکه دچار تخریب شوند، از گل و لای پر شده‌اند و یا آسیب جدی به تجهیزات آن مانند تخته و نیمکت‌ها وارد شده است. هر چند میزان استحکام مدارس در مناطق سیل زده را باید حداقل یک ماه بعد از استقرار کامل مدارس در این مناطق برآورد کرد و ممکن است مدرسه‌ای سرپا باشد اما از نظر زیرساخت و استحکام بنا دچار مشکل جدی شده باشد، اما نکته قابل تأمل در این میان مدیریت درست برای ایجاد کمترین وقفه آموزشی برای دانش آموزانی است که در مناطق سیل زده آسیب‌های جدی دیده‌اند. بچه‌هایی که خانه و محله و شهر و روستای خود را زیر آب دیده اند، حال نیاز دارند تا در فضایی امیدبخش مانند مدرسه دور هم جمع شوند. شاید در این شرایط راه اندازی کانکس به جای مدرسه در حیاط مدارس شاید بتواند یکی از راه حل‌ها باشد؛ حداقل تا زمانی که این اطمینان حاصل نشده که ماندن بچه‌ها زیر سقف مدارس جای امنی است.

گفته می‌شود در استان گلستان سیل خسارت ۲۶ میلیارد تومانی به مدارس وارد کرده است و در استان‌های لرستان و خوزستان هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات در دست نیست.

بر اساس آمار اولیه اعلام شده بود ۷۹ مدرسه در کل استان لرستان به طور کامل تخریب شده اند و ۴۵۳ مدرسه در کل استان لرستان نیاز به تعمیرات اساسی دارند. اما آمار اولیه برای استان خوزستان اعلام نشده است.

برنامه مسئولان و نیاز دانش آموزان مناطق سیل زده

مسئولان می‌گویند قرار است در این مناطق برای دانش‌آموزان کلاس‌های فوق‌العاده برگزار شود و برای دانش‌آموزان کنکوری همانند زلزله‌زدگان کرمانشاه اقدام می‌شود یعنی برای اختصاص سهمیه ویژه در کنکور با سازمان سنجش مکاتبه شود برای آنها کلاس فوق‌العاده برگزار شود.

شاپور محمد زاده نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در مناطق سیل‌زده لرستان گفته است که ۲۰۰ کانکس به منظور جایگزینی با مدارس تخریبی نیاز است و تمام استان‌ها را بسیج کرده‌ایم تا کانکس‌های اضافه خود را به استان لرستان منتقل کنند.

آنچه مسلم است پس از عبور سیل از مناطق بسیاری در کشور لازم است مسئولان آموزش و پرورش نیز به صورتی شفاف‌تر و رسمی‌تر درباره تکلیف دانش آموزان در این مناطق سخن بگویند و برآورد خسارت را اعلام کنند تا در صورت نیاز به تأمین بودجه و یا استفاده از کمک‌های مردمی هر چه سریع‌تر اقدام شود.

در انتها باید گفت این سیل در روزهایی رخ داد که مدارس کشور تعطیل بودند. باید این پرسش را مطرح کرد که درحالیکه قرار بوده مدارس کشور تبدیل به پایگاه‌های بحران کشور شوند، آیا این مدارس به قدری مستحکم ساخته شده‌اند که بتوانند از کوران حوادث سالم بیرون بیایند یا با حداقل آسیب‌ها؟

اگر این رخداد در زمانی غیر از تعطیلات رخ می‌داد، آیا می‌شد نسبت به حفظ جان دانش آموزان و آموزش‌های لازم مقابله با حوادث اطمینان داشت؟ و اینکه به جز روی برگه‌ها، بازگشت به تحصیل واقعی این دانش آموزان زمانی به درستی رخ می‌دهد که آنها حداقل اطمینان ذهنی درباره ثبات زندگی در شهر و روستای خود داشته باشند، بتوانند آسیب‌های روحی را پشت سر بگذرانند و با فراغ بال به تحصیل بپردازند در غیر این صورت صرف برپایی کلاس درس بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این رویدادها تنها باعث افت تحصیلی شمار زیادی دانش‌آموز در کشور می‌شود که آموزش و پرورش در قبال آنها مسئول است.