به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی مقابل الهلال و به دلیل تأخیر در صدور مجوز پرواز از سوی کشور بحرین به هواپیمایی زاگرس (شرکت چارتر شده توسط باشگاه استقلال) و اهمیت بالای ریکاوری بازیکنان و جلوگیری از خستگی آنها و با هماهنگی با دفتر مرکزی هواپیمایی زاگرس در تهران، دوشنبه شب را در دوحه قطر استراحت و پس از اقامت در هتل و انجام ریکاوری و تمرین بنا به صلاحدید کادر فنی سه شنبه بعد از ظهر دوحه را به مقصد تهران ترک می‌کند.

آبی پوشان از هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته در قطر تیم الهلال عربستان را با نتیجه دو بر یک شکست دادند. طبق اعلام مدیرعامل باشگاه، استقلالی‌ها به همین دلیل ۵۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.