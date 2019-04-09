به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که مسکو از ابتدا می‌دانست که تحقیقات «رابرت مولر»، بازرس ویژه تحقیقات انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، مسئله تبانی ترامپ و روسیه را رد خواهد کرد.

پوتین در ادامه همچنین به موضوع تحریم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تحریم‌ها به عنوان ابزاری در مناقشات ژئوپلتیکی به کار گرفته نمی‌شود بلکه تبدیل به ابزاری در رقابت‌های بین‌المللی شده‌اند. تحریم‌ها از سلاح ژئوپلتیک به ابزاری برای رقابت بین المللی تبدیل شده است.

رئیس جمهور روسیه با اشاره غیرمستقیم به تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه برخی کشورها، عنوان داشت: فقط تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت اعمال می‌شود مشروع است و دیگر تحریم‌ها مشروعیت ندارد.

در همین راستا وی از کشورهای دنیا خواست که به پایبندی به منشور سازمان ملل و زندگی سیاسی طبیعی بازگردند.