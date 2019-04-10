تعویق ۳آزمون‌ کشوری علوم پزشکی برای کمک به داوطلبان مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در اولین نشست شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال ۹۸ ضمن بررسی گزارش عملکرد سال ۹۷ و برنامه‌های سال ۹۸ این معاونت، مقرر شد تا با توجه به شرایط مناطق سیل زده کشور، آزمون‌های علوم پزشکی با تأخیر برگزار شود.

بر این اساس آزمون دکترای تخصصی(PhD) در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ و آزمون کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۹۸ و آزمون زبان MHLE در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.

نشست شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۸ در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شد. در این نشست دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به راه اندازی هیئت‌های ممتحنه منطقه‌ای در سال ۹۷، گفت: توانمندسازی اعضای هیئت‌های ممتحنه منطقه‌ای یکی از برنامه‌های حوزه معاونت آموزشی است و در برخی دبیرخانه‌های معاونت دوره‌های آموزشی برای این اعضا طراحی شده است.

لاریجانی به شرایط پیش آمده برای برخی از هموطنان در اثر سیل اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی داوطلبان آزمون‌ها شرایط ویژه‌ای در اثر سیل دارند، طبق تاکید و نظر مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمون‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد علوم پزشکی با تأخیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: با هماهنگی دبیرخانه مربوطه و مرکز سنجش آموزش پزشکی آزمون دکترای تخصصی(PhD) در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ و آزمون کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۹۸ و آزمون زبان MHLE در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست بررسی گزارش عملکرد سال ۹۷ و برنامه سال ۹۸ حوزه آموزش صورت گرفت و معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد که اسناد مربوطه به زودی منتشر خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه گزارش عملکرد و برنامه‌های حوزه آموزش در قالب بسته‌های تحول و برنامه‌های جاری تدوین شده گفت: برنامه‌های حوزه با توجه به برنامه‌های تحول و اسناد بالادستی کشور تدوین شده و مستندات با طبقه‌بندی مخاطبان حوزه در سطوح مختلف تهیه می‌شود.

دکتر لاریجانی با اشاره به اثرات برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: استراتژی آموزش طی چند سال اخیر چه در ستاد و چه در دانشگاه‌ها مشخص شده و این یکی از اثرات اصلی برنامه‌های تحول است.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها زمان بر است و با حرکت‌هایی که در دانشگاه‌ها در حال انجام است اثرات آن به زودی در بسترهای پژوهش و ارائه خدمات مشخص خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه برنامه تحول باید در سطوح مختلف حوزه آموزش نهادینه شود، اظهار داشت: جلب مشارکت اعضای هیئت علمی یکی از اهداف مهم حوزه آموزش بوده که در دست بررسی است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۹۷ گفت: آموزش یک کل است و عملکرد این حوزه نتیجه تلاش دست‌اندرکاران در ستاد و دانشگاه‌ها است و در گزارش‌ها به تمام تلاش‌ها اشاره می‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه در طراحی برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش به پایش این برنامه‌ها توجه ویژه ای شده، اظهار داشت: در برنامه‌های سال ۹۸ در کنار تدوین برنامه‌ها، پایش آن نیز دیده می‌شود.

جشنواره شهید مطهری و نشست سیاستگذاری در آموزش علوم پزشکی از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: این نشست‌ها با هدف اشتراک تجارب دانشگاه‌ها و مناطق آمایشی در زمینه برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین مأموریت‌های ویژه آموزش برگزار می‌شود و در برنامه همایش سعی بر این است که به مناطق آمایشی فرصت داده شود تا به بیان تجارب خود در زمینه اجرای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بپردازند.