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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۱۹:۲۰

با احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در معابر؛

مدارس شرق هرمزگان تعطیل اعلام شد

مدارس شرق هرمزگان تعطیل اعلام شد

بندرعباس - استانداری هرمزگان طی اطلاعیه ای مدارس شرق هرمزگان را در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی استانداری هرمزگان با ارسال اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف استان هرمزگان می‌رساند، به دلیل ورود سامانه بارشی به استان و احتمال وقوع سیل به ویژه در شرق هرمزگان، تمامی مدارس شهرستان‌های شرقی استان شامل میناب، رودان، بشاگرد، سیریک و جاسک در روزهای شنبه مورخ ٢٤ / ١ / ٩٨ و یکشنبه مورخ ٢٥/۱/۹۸ تعطیل خواهند بود.

همچنین فریدون همتی استاندار هرمزگان در حاشیه بازید از خورها و مسیل ها در شهر بندرعباس گفت: تعطیلی مدارس بندرعباس در دست بررسی است و در صورت لزوم اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4588781

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