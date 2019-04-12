مدارس شرق هرمزگان تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی استانداری هرمزگان با ارسال اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف استان هرمزگان می‌رساند، به دلیل ورود سامانه بارشی به استان و احتمال وقوع سیل به ویژه در شرق هرمزگان، تمامی مدارس شهرستان‌های شرقی استان شامل میناب، رودان، بشاگرد، سیریک و جاسک در روزهای شنبه مورخ ٢٤ / ١ / ٩٨ و یکشنبه مورخ ٢٥/۱/۹۸ تعطیل خواهند بود.

همچنین فریدون همتی استاندار هرمزگان در حاشیه بازید از خورها و مسیل ها در شهر بندرعباس گفت: تعطیلی مدارس بندرعباس در دست بررسی است و در صورت لزوم اعلام خواهد شد.