  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۰۶

از طریق AFC پیگیری می کنیم؛

ایرج عرب: از وضعیت پیش آمده برای تماشاگران به شدت ناراحت هستیم

ایرج عرب: از وضعیت پیش آمده برای تماشاگران به شدت ناراحت هستیم

مدیرعامل پرسپولیس گفت: از شرایطی که باشگاه الاهلی برای هواداران ما رقم زد به شدت ناراحت و حتی عصبانی هستیم. اعتراض خود را به کنفدراسیون ارسال کردیم و تا انتها پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عرب قبل از شروع بازی امروز دوشنبه در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: با پیگیری که داشتیم گزارش‌های میدانی دقیقی از زمانبندی و نحوه بلیت فروشی داشتیم. متأسفانه نمی‌توانستیم نقشی در عرضه بلیت داشته باشیم. هواداران ما اذیت شدند. واقعاً از عهده قدردانی این تعصب و تلاش آن‌ها برای حمایت از تیم بر نمی آییم.

وی در ادامه گفت: بسیار ناراحت و حتی عصبانی هستیم که این وضعیت به وجود آمد. مراتب را باز هم به اطلاع ناظر مسابقه رساندیم و تا انتها در کنفدراسیون پیگیر این موضوع خواهیم بود.

کد مطلب 4597578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها