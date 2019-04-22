ایرج عرب: از وضعیت پیش آمده برای تماشاگران به شدت ناراحت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عرب قبل از شروع بازی امروز دوشنبه در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: با پیگیری که داشتیم گزارش‌های میدانی دقیقی از زمانبندی و نحوه بلیت فروشی داشتیم. متأسفانه نمی‌توانستیم نقشی در عرضه بلیت داشته باشیم. هواداران ما اذیت شدند. واقعاً از عهده قدردانی این تعصب و تلاش آن‌ها برای حمایت از تیم بر نمی آییم.

وی در ادامه گفت: بسیار ناراحت و حتی عصبانی هستیم که این وضعیت به وجود آمد. مراتب را باز هم به اطلاع ناظر مسابقه رساندیم و تا انتها در کنفدراسیون پیگیر این موضوع خواهیم بود.