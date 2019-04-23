جهاددانشگاهی بعنوان یک نهاد علمی نقش مهمی در تصمیم های کشوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چیا سهراب نژاد پیش از ظهر امروز در سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، اظهار داشت: به دنبال موفق بودن دو دوره گذشته این همایش تصمیم به برگزاری سومین دوره آن گرفته شد و با برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌توان بحران و تهدیدات آبی را به فرصت تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی سنندج در این دوره از برگزارکنندگان اصلی این همایش است، افزود: جهاد دانشگاهی هم از بانیان این همایش است که این نهاد علمی و آموزشی در راستای رسالت خود با نگاه علمی به بیان موضوعات اساسی می‌پردازد.

رئیس سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک ادامه داد: برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی می‌تواند بسترساز استفاده بهینه و مدیریت درست آب‌های استان باشد چرا که آب، همچنان برای ما یک نعمت است و نباید اجازه داد که به یک تهدید تبدیل شود.

سهراب نژاد با بیان اینکه امروز مسئله آب، یکی از مهمترین مباحث اصلی کشور است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود، یادآور شد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون بارش‌های فراوانی را شاهد بوده ایم که باید این بارش‌ها با تدبیر به فرصتی برای استان تبدیل شود.

گفتنی است سخنرانی‌های علمی، ارائه مقالات علمی، نشست‌های تخصصی و برگزاری پنل‌های علمی – تخصصی و همچنین نمایش پوسترهای تخصصی در رابطه با موضوع این همایش دو روزه از برنامه‌های جنبی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک است.