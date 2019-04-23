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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۰

نقل و انتقالات لیگ برتر فوتسال؛

قرارداد محمد کشاورز با گیتی پسند تمدید شد

قرارداد محمد کشاورز با گیتی پسند تمدید شد

محمد کشاورز کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران قرارداد خود را با تیم گیتی پسند تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری باشگاه گیتی پسند، محمد کشاورز کاپیتان گیتی پسند و کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران پس از مذاکره با مدیران این باشگاه یک فصل قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.

محمد کشاورز هفتمین سال حضور خود در گیتی پسند را تجربه خواهد کرد و در کارنامه خود سه قهرمانی در این تیم را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این سپهر محمدی، مسلم اولادقباد و محمد شجری هم قراردادشان را با گیتی پسند تمدید کرده بودند. هرچند احتمال جدایی شجری و اولادقباد از این تیم وجود دارد.

حمید احمدی و محمدرضا سنگ سفیدی هم خریدهای جدید این تیم اصفهانی هستند.

کد مطلب 4598350

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