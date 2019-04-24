به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در نشست با رؤسای بخش‌های حوزه معاونت پرورشی که در اهواز برگزار شد، با اشاره مصوبات این نشست گفت: در این نشست به دنبال این بودیم که با نظر و مشاوره رؤسای بخش‌ها در حوزه معاونت پرورشی یک بسته فرهنگی تربیتی و مشاوره‌ای برای دانش آموزان مناطق سیل‌زده تهیه کنیم.

وی بابیان اینکه بخشی از بسته در همین نشست ارائه شد، افزود: بسته تکمیلی توسط همکاران ما در حوزه معاونت پرورشی تهیه و تدوین می‌شود و برای پشتیبانی و اجرا در اختیار حوزه معاونت پرورشی قرار می‌گیرد.

کاظمی در خصوص محتوای بسته فرهنگی و تربیتی و مشاوره‌ای گفت: این بسته دربرگیرنده موضوعاتی مانند مشاوره، فرهنگی هنری، اردویی، قرآن است و وظایفی نیز بر عهده سازمان دانش‌آموزی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش به اقدامات انجام‌شده از سوی استان در این خصوص اشاره کرد و یادآور شد: همکاران ما در استان اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده‌اند که قابل‌تقدیر است ولی برای تداوم این اقدامات نیاز به همکاری وزارت و ادارات کل استان‌ها داریم.

وی ابراز امیدواری کرد، با کمک ادارات کل استان‌ها و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای که تهیه می‌شود باکیفیت و اثربخشی بالا ارائه شود.

کاظمی با اشاره به نقش سازمان دانش‌آموزی و اقدامات انجام‌شده از سوی آن با توجه به شرایط پیش‌آمده در مناطق سیل‌زده گفت: طی این نشست مصوب شد که سازمان دانش‌آموزی با پشتیبانی اعتباراتی که پیش‌بینی‌شده است، برای دانش آموزان آسیب‌دیده از سیل در مناطق سیل‌زده اردوهای درون استانی و برون‌استانی برگزار کند.