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۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد

تهیه بسته فرهنگی،تربیتی ومشاوره‌ای برای دانش آموزان مناطق سیل‌زده

تهیه بسته فرهنگی،تربیتی ومشاوره‌ای برای دانش آموزان مناطق سیل‌زده

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابعاد اجتماعی و انسانی حاصل از سیل اخیر در کشور، از تهیه بسته فرهنگی، تربیتی و مشاوره‌ای برای دانش آموزان این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در نشست با رؤسای بخش‌های حوزه معاونت پرورشی که در اهواز برگزار شد، با اشاره مصوبات این نشست گفت: در این نشست به دنبال این بودیم که با نظر و مشاوره رؤسای بخش‌ها در حوزه معاونت پرورشی یک بسته فرهنگی تربیتی و مشاوره‌ای برای دانش آموزان مناطق سیل‌زده تهیه کنیم.

وی بابیان اینکه بخشی از بسته در همین نشست ارائه شد، افزود: بسته تکمیلی توسط همکاران ما در حوزه معاونت پرورشی تهیه و تدوین می‌شود و برای پشتیبانی و اجرا در اختیار حوزه معاونت پرورشی قرار می‌گیرد.

کاظمی در خصوص محتوای بسته فرهنگی و تربیتی و مشاوره‌ای گفت: این بسته دربرگیرنده موضوعاتی مانند مشاوره، فرهنگی هنری، اردویی، قرآن است و وظایفی نیز بر عهده سازمان دانش‌آموزی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش به اقدامات انجام‌شده از سوی استان در این خصوص اشاره کرد و یادآور شد: همکاران ما در استان اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده‌اند که قابل‌تقدیر است ولی برای تداوم این اقدامات نیاز به همکاری وزارت و ادارات کل استان‌ها داریم.

وی ابراز امیدواری کرد، با کمک ادارات کل استان‌ها و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای که تهیه می‌شود باکیفیت و اثربخشی بالا ارائه شود.

کاظمی با اشاره به نقش سازمان دانش‌آموزی و اقدامات انجام‌شده از سوی آن با توجه به شرایط پیش‌آمده در مناطق سیل‌زده گفت: طی این نشست مصوب شد که سازمان دانش‌آموزی با پشتیبانی اعتباراتی که پیش‌بینی‌شده است، برای دانش آموزان آسیب‌دیده از سیل در مناطق سیل‌زده اردوهای درون استانی و برون‌استانی برگزار کند.

کد مطلب 4599016

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